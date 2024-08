Llegó el día: Javier Milei y los gobernadores firmaron el "Pacto de Mayo"

Llego el día que esperaba Javier Milei, pasada las 00 del 9 de julio firmaron el Pacto de Mayo junto a 19 gobernadores y líderes políticos. El presidente que había calificado como un nuevo contrato social y que esperaba su firma para el día 25 de mayo en Córdoba pudo tener el gancho y un acompañamiento de la mayoría de los mandatarios provinciales.



Además participaron funcionarios del gobierno como la ministra Patricia Bullrich, Guillermo Francos, Luis Caputo y el pleno de sus ministros. El expresidente Mauricio Macri y su primo Jorge, que llegaron con una comitiva con el diputado del PRO, Diego Santilli; y los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Chubut, Ignacio Torres.











Axel Kicillof, Gustavo Mellela, Ricardo Quintela, Sergio Zillioto y Gildo Insfrán los grandes ausentes, al igual que la mayoría de los ex presidentes del país y los jueces de la Corte.



El presidente Javier Milei arribó pasadas las 23 a San Miguel de Tucumán, junto a su hermana Karina, para encabezar el acto del Pacto de Mayo. Quien no participó del acto fue la vicepresidenta Victoria Villarruel.



El acto de los 208° aniversario de la declaración de la Independencia, comenzó con el Himno nación y luego se dirigieron todos los firmantes junto al Presidente hacía el interior del lugar para hacer la firma del Pacto de Mayo.











Luego de la firma, Javier Milei leyó su discurso que duró unos 40 minutos, donde repasó los hechos históricos del país, "hoy esa Argentina grande parece un sitio lejano", comenzó el presidente comparando con los inicios de la Patria. Además apuntó contra la dirigencia política que fueron sucediendo en las últimas décadas y alentó a "reconstruir el edifico de la Nación". Por su parte, agradeció a los presentes que estuvieron en la firma del Pacto.











"A pesar de haber defendido ideas distintas tienen la generosidad de venir hasta acá" y lo calificó como un "cambio de época". Apuntó además contra quienes no formaron parte como los sindicalistas, jueces y políticos y los calificó como "adictos al sistema". Aunque sostuvo que cualquiera se puede sumar a acompañar, no importa de qué partido venga.



Además el presidente habló de un "Nuevo Orden para nuestro país", y para esto fue necesario "establecer un pacto de caballeros". Citó a Julio Argentino Roca y prometió desregulación del mercado para que los ciudadanos puedan decidir por sí mismo.



Se comprometió a terminar con la inflación, a la inviolabilidad de la propiedad privada, a la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno y una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar



Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias.



Además, aseguró el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal, una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron y la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.









Estos son los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo:

- Catamarca: Raúl Jalil

- Chaco: Leandro Zdero

- Chubut: Ignacio Torres

- CABA: Jorge Macri

- Córdoba: Martín Llaryora





- Corrientes: Gustavo Valdés



- Entre Ríos: Rogelio Frigerio

- Jujuy: Carlos Sadir

- Mendoza: Alfredo Cornejo

- Misiones: Hugo Passalacqua

- Neuquén: Rolando Figueroa

- Río Negro: Alberto Weretilneck



- Salta: Gustavo Sáenz

- San Juan: Marcelo Orrego

- San Luis: Claudio Poggi

- Santa Fe: Maximiliano Pullaro

- ⁠Santiago del Estero: Gerardo Zamora.

- Tucumán: Osvaldo Jaldo



Los diez puntos del Pacto de Mayo:

La inviolabilidad de la propiedad privada El equilibrio fiscal innegociable La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.





Noticia en Desarrollo