Milei le dio el OK a Kicillof para una gestión clave, pero sigue sin restituir fondos

En medio de un incremento en la tensión entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y nacional, Axel Kicillof finalmente pudo conseguir la habilitación de Javier Milei para una gestión clave. Sin embargo, hasta el momento no hay respuestas ante los reclamos por la restitución de fondos para programas y obras.



El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dio a conocer en la conferencia de prensa que encabezó este lunes en la Gobernación la “buena nueva” para el Poder Ejecutivo bonaerense. De todos modos, apuntó contra Nación por la profundización de la crisis económica y tiró un palo tras la asunción de Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado.



“En general no hemos recibido los fondos que venimos reclamando que eran utilizados para seguridad, programas de salud, el FONID, otros fondos dedicados a la educación, las obras públicas siguen paradas y no tenemos ninguna respuesta”, dijo el funcionario que forma parte de la mesa chica de Kicillof.



Asimismo, confirmó: “Solo una salvedad. Sí se nos ha habilitado, en una gestión que hicimos con la Jefatura de Gabinete de Ministros de Nación, para avanzar con el endeudamiento que nos había aprobado la Legislatura”. Entonces detalló que “necesitábamos un aval para hacer una emisión de letras interanual y ese aval ha llegado así que agradecemos. Es algo que veníamos solicitando para tener la posibilidad de un endeudamiento, repito, aprobado por la Legislatura, pero que tenga un carácter interanual y no solamente interanual”.



Como ya publicó La Tecla, uno de los apuros que tiene la Provincia es el vencimiento de bonos externos, que debe afrontar en septiembre, en dólares por un equivalente a 364.501 millones de pesos. Con el pago ya efectivizado en marzo, la administración bonaerense habrá cancelado unos 700 millones de dólares de su deuda este año. Para cumplir con ese vencimiento y no entrar en default también necesitaba una mano de la Nación.



El Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (Ley 25.917), en su artículo 25, establece que los gobiernos provinciales “para acceder a operaciones de endeudamiento y otorgar garantías y avales, elevarán los antecedentes y la documentación correspondiente al Ministerio del Interior, el que conjuntamente con el Ministerio de Economía efectuarán un análisis a fin de autorizar tales operaciones conforme a los principios de la presente ley”.



Ante esto, es la Nación la que debe facilitarle los dólares o los euros a las jurisdicciones provinciales (que por ley no pueden poseer) para que hagan frente a sus compromisos en esas monedas. Es decir que Milei debe aceptar venderle dólares a Kicillof. “Tenemos aprobado por la Legislatura un endeudamiento en pesos de hasta 1.800 millones de dólares, y el problema principal que tenemos con este vencimiento, además de conseguir la plata, es que nos den los dólares”, había expresado una fuente del Ejecutivo semanas atrás.



Más adelante, Bianco habló sobre la crisis económica que atraviesa el país y sobre la reacción que genera la suba del dólar blue. Al referirse a los mercados, dijo que son “aquellas personas que manejan en muchos casos la timba financiera” y que “se han dado cuenta que muchas de las promesas que se habían hecho desde el Gobierno Nacional respecto de la solidez que iba a tener el esquema financiero a nivel nacional no está y que, por lo tanto, han tenido una reacción negativa”.



“Estas palabras no son ni para generar pánico ni nada, nosotros queremos, lo dijo el Gobernador, siempre que a la macroeconomía le vaya bien porque una macroeconomía sana y enfocada al crecimiento ayudaría muchísimo a la provincia en materia productiva, en materia de generación de empleo, lamentablemente este programa económico tiene muy poco para ofrecer en términos positivos para nuestra provincia”, añadió.



Finalmente, disparó: “Lo único que podemos expresar es preocupación y lo que le decimos al Gobierno una vez más, como lo hizo el Gobernador muchas veces y como lo dijo el Presidente Milei en su campaña, con los mismos actores difícilmente conseguir distinto resultado. Acaban de nombrar a Sturzenegger en el Gobierno nacional. O sea, difícil que el chancho chifle”.