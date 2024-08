Volver | La Tecla Nacionales 21 de junio de 2024 MÁS AFUERA QUE ADENTRO

Milei volvió a viajar a Europa: reunión con Díaz Ayuso y medalla de la Comunidad de Madrid

Tras participar de la última reunión del G7, el presidente pisó suelo madrileño donde recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. En su discurso volvió a defender sus políticas económicas.

