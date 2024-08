Volver | La Tecla Nacionales 5 de junio de 2024 EN DEBATE

Otro revés para el Gobierno en el Congreso y la respuesta furibunda de Milei

El peronismo junto a otros sectores de la oposición logró aprobar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. El oficialismo, con el apoyo del PRO y parte de la UCR, no logró imponerse.

