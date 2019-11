Kicillof contra Macri y Vidal: "El experimento neoliberal no debe repetirse nunca más"

13/11

EN TRANSICIóN

El ex ministro de Cristina Kirchner encabezó hoy la apertura del cuarto Congreso de Economía Política para la Argentina, en la Universidad de Hurlingham, y aprovechó para criticar con dureza a la gestión de Juntos por el Cambio, tanto a nivel nacional como provincial.De echo no escatimó definiciones contra los actuales mandatarios, a quienes calificó como "estafadores" por la herencia económica que le dejarán al próximo Gobierno, y por las "mentiras" de campaña."Cambiemos ganó en 2015 con un programa de marketing político. Fue un gobierno de la mentira, del engaño y la estafa, de la miseria planificada", destacó el gobernador electo, a la vez que aseguró que "una de las claves" del triunfo del Frente de Todos fue que "nunca se enfrentó con la víctima", ya que "el problema es el estafador, no el estafado".Asimismo, Kicillof aseguró que "el experimento neoliberal no debe repetirse nunca más". "No vamos a estar llorando la herencia recibida, vamos a estar trabajando para recuperar lo perdido. Nos vamos a poner a gobernar para la gente, porque ese es el mandato de Néstor (Kirchner)", agregó.De esta forma, el próximo mandatario lanzó las primeras líneas de lo que será su gestión en materia política, mientras aún organiza las últimas reuniones con intendentes y sus hombres de confianza para asumir el próximo 10 de diciembre el sillón Dardo Rocha.