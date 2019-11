Ramallo: la Junta Electoral define otra elección entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio

12/11

COMICIOS

Labonaerense analiza una presentación realizada por el Frente de Todos de Ramallo sobre dos urnas en las que creen que hubo irregularidades. Es el último trámite para decidir quién es el futuro intendente del distrito, luego de laEl recuento de la Justicia Federal determinó que el candidato Gustavo Peiré (Juntos por el Cambio) se impuso por 11.004 votos frente a 10982 que obtuvo el Frente de Todos. Sin embargo, restan dos mesas por definir que llevarían la diferencia a 44.Tras la finalización del recuento,para hacerlo en la categoría municipal, dado que tienen registrado otro domicilio. En Juntos por el Cambio creen que la revisión de las urnas no modificará el resultado.Como publicó, el intendente Mauro Poletti (Frente de Todos) presentó un escrito en la Junta Electoral para que se investigue si personal de seguridad asignado para la custodia del proceso electoral en los establecimientos de Ramallo votó sin las condiciones establecidas en tales casos.Polletti explicó que según la Justicia Electoral los miembros de fuerzas seguridad pueden votar en el lugar al que han sido asignados para el proceso electoral, pero tienen que hacerlo “en un sobre independiente, un sobre especial, y en Prefectura la mayor parte son de otros distritos o incluso de otras provincias".A poco de la elección El alcalde peronista dijo que "esos efectivos pueden votar, pero solamente la categoría de Presidente, porque si no alguien que no es ni siquiera de la provincia estaría decidiendo en la elección de Ramallo a nivel local", y relató que "detectamos que hay varios que votaron en sobre común, no en sobres especiales, además de otra gente afectada al proceso que también votó y no la encontramos en los padrones".En tal caso, especificó que ", como Santa Fe, Formosa o Corrientes, por lo que pidieron la revisión y nulidad de las mesas en las que estos hechos ocurrieron.Por otro lado, señaló que "anduvo gente de Juntos por el Cambio repartiendo la boleta del Frente de Todos de las primarias, y llevamos un audio de un concejal de ellos en el que reconoce que eran de ellos los que las andaban repartiendo, yendo casa por casa, con la boleta cortada".