Falta la confirmación oficial, pero el escrutinio de la Justicia Federal arrojó un ganador en Roque Pérez

Cómo funciona el recuento

"Estoy muy contento, ya me llamó Axel (Kicillof) para felicitarme y decirme que estaba esperando este resultado porque me considera un intendente aliado", señaló ante La Tecla el jefe comunal de Roque Pérez, el peronista Juan Carlos Gaparini, quien el 10 de diciembre asumirá su tercer mandato.Tal como indicaba el conteo inicial que se había hecho en el distrito la noche del domingo 27 de octubre, la victoria para el Frente de Todos fue por apenas nueve votos (falta la confirmación de la mesa de extranjeros). Así lo determinó el recuento oficial y definitivo de la Junta Electoral realizado este martes en el Teatro Argentino de La Plata."Estoy muy emocionado, siento una gran alegría por haber vuelto a ganar; voy a asumir los últimos cuatro años de mandato con la misma responsabilidad de siempre", agregó el Chinchu, no sin antes reconocer que "viví estas horas con mucho nerviosismo, si bien estaba confiado, también era un manojo de nervios".Vale destacar que Gasparini no estuvo en la capital provincial presenciando el recuento, sino que se quedó en Roque Pérez ya que entre otras actividades encabezó una entrega de escrituras. Sí dijeron presente los diputados provinciales por la Séptima Walter Abarca y César Valicenti, el mandamás interino José Luis Horna y el dirigente Marcelo Leiría y otros funcionarios locales.Volviendo a las generales, vale recordar que sin incluirse las mesas 17 y 18 (ahí quedó paralizado el recuento provisorio), el postulante de Juntos por el Cambio, Juan Cravero llegaba al 50,04 por ciento (con 4.096 votos) contra el 49,95 por ciento de Gasparini (con 4.088 acompañamientos). Pero como se dijo, faltaban dos mesas que sí fueron contadas a nivel local. Y ahí estaba la diferencia.Vale recordar que en el encuentro que Kicillof mantuvo en Tigre con intendentes electos la semana pasada, Gasparini decía -mensaje a Cravero- ante este medio que "reclamar pueden reclamar pero el triunfo es nuestro. Está todo bien contado, certificado como corresponde. Se va a dirimir en estos días. Estoy tranquilo porque hemos ganado la elección lícitamente” apuntó el “Chinchu” Gasparini a LaTecla.info.El “Chinchu” reconocía que había sido una elección muy pareja y denunciaba a su vez que sus rivales hicieron la campaña "más sucia que he visto en la historia de la política": Y resaltaba que "hasta repartieron bonos en el Comité". "Me preocupa porque eran los que venían a cambiar todo y decían que la política no servía más, que ellos eran lo nuevo y que eran los puros”, completó.También hizo referencia a dichos sobre su salud. “Jugaron conmigo, con la muerte hasta el día de hoy. Y dijo como Macri: ‘No me voy a morir nada'” (NdR: imitando el tono del presidente Macri cuando dijo la ya célebre frase ‘No se inunda más’) y agregó “jugaron con eso, que yo me iba a morir y que iba a dejar a José Luis (Horna), mi secretario de Gobierno y le siguieron inculcando a la gente eso”.En tanto, Cravero, sin demasiadas certezas sobre cómo se procederá a futuro, en diálogo con La Tecla indicó que el tema del resultado definitivo lo van a manejar los apoderados del espacio, aunque dijo entender que "van a pedir la apertura de algunas urnas". De todos modos, aclaró que respeta de manera absoluta al electorado roqueperense, tanto a los que lo acompañaron como a los que no.“Tenemos la responsabilidad de representar ni más ni menos que al 50 por ciento del electorado”, añadió el referente cambiemita, y aprovechó la oportunidad para enviar sus “respetos y reconocimiento a Juan Carlos Gasparini y todo su equipo”. Eso sí, aclaró, a modo de respuesta que fue él quien sufrió la campaña sucia pues manifestó que estuvo censurando en casi todos los mediosUna vez finalizada la elección, el recuento de los votos queda a cargo de la Justicia Federal, que por la simultaneidad de los comicios bonaerenses con los nacionales, toma la responsabilidad de llevar adelante todo el proceso. De todos modos, el resultado final no se da a conocer hasta que la Junta Electoral bonaerense no adosa los votos de extranjeros.El orden establecido es que el recuento de la Justicia Federal comienza por la Sección Capital (La Plata) y luego le siguen desde la Primera a la Séptima sección en orden correlativo. Por más que haya algún distrito que se deba definir en ese recuento, el orden no se altera.Una vez finalizado todo el recuento por parte de la Justicia Federal, el juez a cargo, en este caso Gabino Ziulu, firma las actas correspondientes y se las envía a la Junta Electoral de la Provincia. Este martes terminó precisamente el conteo federal y en las próximas horas llegarán los resultados al órgano electoral provincial que tendrá tres o cuatro días más hasta dar a conocer el resultado definitivo.Lo que hace la Junta Electoral bonaerense es agregar al resultado que viene del Juzgado Federal los votos de las mesas de extranjeros (único recuento que hace el organismo provincial), y después sí se dan a conocer, todos juntos, los resultados a gobernador, legisladores provinciales y cada uno de los 135 municipios.