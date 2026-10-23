Volver | La Tecla Municipios 23 de octubre de 2026 TELÉFONO PARA ALONSO

Municipio PRO insiste: necesitamos más policías y patrulleros

Desde Junín volvieron a reclamarle al ministro de Seguridad que aporte más recursos a la comuna para prevenir y combatir el delito.

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