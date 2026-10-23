Municipio PRO insiste: necesitamos más policías y patrulleros

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Un municipio gobernado por el PRO volvió a presionar al gobierno de Axel Kicillof para que le envíe refuerzos para prevenir y combatir la inseguridad.
Se trata de Junín, donde gobierna Juan Fiorini. La comuna le solicitó nuevamente a la Provincia de Buenos Aires el envío de más efectivos y patrulleros para el distrito.
Durante un encuentro, los funcionarios locales de Seguridad expusieron las necesidades del territorio ante el director regional del Ministerio de Seguridad provincial, Sergio Gallardo.
El secretario de Seguridad, Mario Olmedo, junto a su equipo, presentó el análisis de la situación ante las autoridades provinciales. Olmedo detalló que el municipio destina fondos propios –mediante la Tasa Complementaria de Seguridad– para cubrir gastos de mantenimiento de edificios, reparaciones de vehículos y combustible para el despliegue policial.
“Realizamos un análisis de la situación en Junín y, tal como lo hicimos ante el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reiteramos el pedido de más personal policial y patrulleros”, dijo Olmedo, que estuvo acompañado por el director de Seguridad, Miguel Reisenauer, y el titular del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), Raúl Orrico.
Durante la visita, las autoridades provinciales recorrieron el COM, donde observaron el sistema de cámaras y conocieron los programas preventivos locales, tales como “Ojos en Alerta” y “Puntos Seguros”.
Pese a la inversión municipal en infraestructura y tecnología, los funcionarios locales sostuvieron que el apoyo operativo por parte de la administración bonaerense resulta fundamental para mejorar la seguridad en la zona.