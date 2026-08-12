Lionel Messi despide a su padre Jorge con una emotiva carta

Lionel Messi compartió este miércoles un profundo y desgarrador mensaje de despedida a su padre, Jorge Messi, a través de su cuenta oficial de Instagram. El posteo, que incluye un carrusel de imágenes familiares, lleva como leyenda principal la frase “Te amo, pa. ” y se acompaña de una larga carta en la que el capitán de la Selección Argentina expresa su dolor y gratitud.Vale mencionar que Jorge Messi falleció el sábado 8 de agosto a los 68 años en un sanatorio de Rosario, tras atravesar una prolongada enfermedad. El futbolista había viajado de urgencia desde Miami para participar de la ceremonia íntima de despedida junto a su familia.En el mensaje, Messi escribe: “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”.El 10 también recuerda cómo su padre le pedía que jugara el último Mundial y cómo, a pesar del delicado estado de salud, él intentó llegar lo más lejos posible para que pudiera verlo. Menciona la final, la decepción de no poder compartirle el trofeo y las dudas que ahora tiene sobre continuar su carrera: “No sé qué voy a hacer sin vos… Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”.Messi destaca el rol de Jorge como padre, amigo y representante, y asegura que siempre estará presente en la educación de sus hijos. Cierra el texto con las palabras: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.El posteo generó una ola de mensajes de apoyo de hinchas, colegas y personalidades de todo el mundo, quienes expresaron su solidaridad con la familia Messi en este duro momento.