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Jueves, 13 agosto 2026
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Lionel Messi despide a su padre Jorge con una emotiva carta

A cuatro días del fallecimiento de Jorge Messi, el astro argentino publicó un conmovedor mensaje en su cuenta oficial acompañado de fotos familiares. En el texto recuerda el Mundial 2026, el sufrimiento de su padre y el rol fundamental que tuvo en su carrera y en su vida

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Lionel Messi compartió este miércoles un profundo y desgarrador mensaje de despedida a su padre, Jorge Messi, a través de su cuenta oficial de Instagram. El posteo, que incluye un carrusel de imágenes familiares, lleva como leyenda principal la frase “Te amo, pa. ” y se acompaña de una larga carta en la que el capitán de la Selección Argentina expresa su dolor y gratitud.

Vale mencionar que Jorge Messi falleció el sábado 8 de agosto a los 68 años en un sanatorio de Rosario, tras atravesar una prolongada enfermedad. El futbolista había viajado de urgencia desde Miami para participar de la ceremonia íntima de despedida junto a su familia.

En el mensaje, Messi escribe: “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”.

El 10 también recuerda cómo su padre le pedía que jugara el último Mundial y cómo, a pesar del delicado estado de salud, él intentó llegar lo más lejos posible para que pudiera verlo. Menciona la final, la decepción de no poder compartirle el trofeo y las dudas que ahora tiene sobre continuar su carrera: “No sé qué voy a hacer sin vos… Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”.Messi destaca el rol de Jorge como padre, amigo y representante, y asegura que siempre estará presente en la educación de sus hijos. Cierra el texto con las palabras: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.

El posteo generó una ola de mensajes de apoyo de hinchas, colegas y personalidades de todo el mundo, quienes expresaron su solidaridad con la familia Messi en este duro momento.
 



 

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