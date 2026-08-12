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SIGUE EL ESCANDALO

Filtran el llamado al 911 que contradice la versión de Facundo Moyano

El audio de la comunicación realizada por un vigilador del edificio de Belgrano revela que el dirigente sindical pidió una ambulancia porque, según le dijo al personal de seguridad, estaba sufriendo un ataque al corazón. Esto choca con su relato posterior, en el que afirmó que la crisis cardíaca había afectado a Candela Arizaga y que él le practicó maniobras de RCP

Filtran el llamado al 911 que contradice la versión de Facundo Moyano
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Nuevos detalles sobre el confuso episodio protagonizado por el dirigente sindical Facundo Moyano y la modelo e influencer Candela Arizaga salieron a la luz este miércoles, luego de que se filtrara el audio del llamado al 911 efectuado desde el edificio ubicado en avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano.

Según el registro difundido, la comunicación no la realizó el propio Moyano, sino un empleado de seguridad del complejo. El vigilador se contactó con el sistema de emergencias a las 5.03 de la madrugada del martes 4 de agosto, tras recibir un pedido interno de asistencia. En la conversación explicó que se trataba de una emergencia médica y que Facundo Moyano necesitaba atención urgente por un posible problema cardíaco.

“Hay una emergencia médica. Es una persona de acá, apellido Facundo Moyano… Está sufriendo un ataque al corazón, me dijo”, se escucha en el audio. El trabajador indicó además que el dirigente estaba consciente, que había solicitado ayuda a través del puesto de seguridad y que se encontraba en el piso 21 del edificio.

La operadora del 911 confirmó el envío de una ambulancia del SAME.El contenido de la llamada vuelve a poner el foco sobre las distintas versiones del hecho. En declaraciones públicas posteriores, Moyano sostuvo que la emergencia cardíaca había afectado a Candela Arizaga y que él mismo intervino para asistirla mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Según su relato, el encargado del edificio habría malinterpretado la situación.

La filtración del audio reaviva las dudas sobre qué ocurrió realmente aquella noche y quién fue la persona que realmente necesitó asistencia médica. El caso, que se encuentra bajo investigación judicial por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, ya había generado polémica por las declaraciones iniciales y posteriores de Arizaga, quien primero denunció agresiones y luego se desdijo, atribuyendo el episodio a un supuesto brote asociado al consumo de sustancias.

Mientras avanza la pesquisa, Moyano permanece en libertad. El material filtrado suma un nuevo elemento a un expediente que continúa bajo la lupa de la Justicia porteña.

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