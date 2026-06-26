Con rechazo opositor, el peronismo olavarriense votó la gratuidad de la salud pública
El Concejo Deliberante aprobó una iniciativa del Ejecutivo por la cual reafirma que no se cobrará la atención en dependencias municipales a las personas que carezcan de cobertura médica. La oposición cuestionó la sustentabilidad de la medida.
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El Concejo Deliberante de Olavarría aprobó por mayoría una ordenanza que establece la gratuidad plena en el acceso a la atención sanitaria municipal para todas las personas que carezcan de cobertura médica.
La medida alcanza al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, los hospitales de las localidades, las unidades sanitarias y demás efectores del sistema público de salud. En simultáneo, el cuerpo aprobó la condonación de las deudas generadas por pacientes sin cobertura que habían sido atendidos bajo las condiciones hospitalarias 1, 2 y 3.
La iniciativa, señala Séptima Sección, fue impulsada por el Ejecutivo y contó con el voto favorable del bloque Fuerza Patria, mientras que La Libertad Avanza, PRO, UCR, Juntos por Olavarría, Por Más Libertad y Partido Libertario votaron en contra.
La concejala oficialista Natalia Álvarez defendió el proyecto remarcando que la medida apunta a eliminar barreras económicas para garantizar el acceso a la salud y recordó que responde a un compromiso asumido por el intendente camporista Maximiliano Wesner durante la campaña electoral.
Además, aclararon que el municipio continuará facturando a obras sociales, prepagas, ART y compañías de seguros, y que únicamente se elimina el cobro directo a quienes no cuentan con ningún tipo de cobertura.
Desde la oposición cuestionaron la sustentabilidad de la medida, advirtiendo que “para poder brindar un buen servicio de salud de manera gratuita a quienes más lo necesitan, uno tiene que contar con los recursos”.
En tal sentido, reclamaron explicaciones sobre cómo el Ejecutivo planea financiar la nueva erogación. “Si seguimos por este camino, va a llegar un momento en el que no se va a poder atender ni a quienes más lo necesitan realmente porque van a fundir a la Municipalidad. Y no falta mucho para que eso pase. Lo vimos en la rendición de cuentas: los números no le cierran a Wesner”, señalaron.