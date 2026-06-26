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CORTOCIRCUITOS

Me quiere, no me quiere: mini crisis en la relación entre amarillos y libertarios

La postura ambivalente del PRO en torno al Adornigate aceleró las discrepancias internas en el espacio. En la Provincia, el partido fundado por Macri, que hoy estará en Mar del Plata, extiende sus posturas diferenciadas de los violetas en la Legislatura.

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Me quiere, no me quiere: mini crisis en la relación entre amarillos y libertarios
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El vínculo entre libertarios y amarillos atraviesa una etapa de zigzagueo, con momentos de amor sólido y otros con nubarrones que preanuncian posibles tormentas, en un juego de tira y afloja.

A nivel nacional, el Congreso de la Nación evidencia estas ambigüedades, con un bloque del PRO en Diputados que termina colaborando en la cobertura de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete investigado por la Justicia, mientras pide su interpelación en el Senado.

La sensación de que el partido colabora en la defensa del funcionario generó algunas rupturas, entre ellas la del ex ministro de Educación de Mauricio Macri y fundador del espacio, Esteban Bullrich. En una carta dirigida al ex Presidente, anunció su renuncia a la afiliación con un sonoro portazo.
 La relación también da señales de resquebrajamiento en territorio bonaerense. Horas atrás, el PRO apoyó en el Senado provincial un rechazo al intento del gobierno de Javier Milei para eliminar la Zona Fría, una medida que perjudicaría a miles de vecinos del sur y oeste de la Provincia, desmarcándose del voto negativo de los libertarios.

No fue el único cortocircuito de la jornada legislativa. El cuerpo que preside Verónica Magario no pudo completar la designación de representantes al Consejo de la Magistratura, luego de que un supuesto pacto entre Diego Santilli y Sebastián Pareja dispusiese que el suplente de María Luz Bambaci debía ser otro libertario y no el pergaminense Juan Manuel Rico Zini, alfil de Jorge Macri.

Enterados de la movida, los mandamases amarillos de la Provincia pusieron el grito el cielo.
Uno de ellos fue el jefe de Gobierno porteño. Con el presidente del bloque -Pablo Petrecca- ausente, fue el ex intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, quien defendió el pacto bonaerense por el cual la suplencia corresponde al PRO, desconociendo cualquier otro acuerdo.

Con amenazas cruzadas de bloqueos múltiples, primó la calma y la decisión, avalada por el titular del bloque libertario, Carlos Curestis, fue postergar la resolución de la discrepancia más adelante.

Me quiere, no me quiere: mini crisis en la relación entre amarillos y libertarios
Juan Manuel Rico Zini, alfil de Jorge Macri y del intendente Martínez en el Senado.


No son pocos los que recuerdan que hay jurisprudencia en cuanto a los cortocircuitos en la relación entre amarillos y violetas. Uno de ellos se registró en el momento de acordar listas conjuntas en 2025, con varios intendentes (Javier Martínez, de Pergamino; María José Gentile, de 9 de Julio o el propio Petrecca en Junín) acordando con “extraños” como Hechos o Somos Buenos Aires.

Ya a finales del año pasado hubo hechos que marcaron posiciones diferenciadas, como en el debate por la ampliación de cargos directivos en el Banco Provincia. Los libertarios marcaron firmemente su oposición a incrementar el staff de la política en la conducción de la institución, mientras que el PRO no solo participó de la “rosca” que amplió la cantidad de sillones sino que logró sentar a uno de los suyos, el ritondista Matías Ranzini, en el Directorio.

El desembarco de Mauricio Macri en Mar del Plata -estará hoy en esa ciudad, gobernada por Agustín Neme, quien reemplazó a Montenegro, junto a referentes nacionales, provinciales y locales, abre la expectativa sobre un posible ordenamiento del partido. 

 

 

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