Me quiere, no me quiere: mini crisis en la relación entre amarillos y libertarios

La Tecla
Redacción
Todos los derechos reservados
Serga.NET
La relación también da señales de resquebrajamiento en territorio bonaerense. Horas atrás, el PRO apoyó en el Senado provincial un rechazo al intento del gobierno de Javier Milei para eliminar la Zona Fría, una medida que perjudicaría a miles de vecinos del sur y oeste de la Provincia, desmarcándose del voto negativo de los libertarios.
Buenos Aires, 24 de junio de 2026— Esteban Bullrich (@estebanbullrich) June 25, 2026
Al Ing. Mauricio Macri
Presidente del PRO
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años.
No es fácil escribir estas…