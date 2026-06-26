Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de junio de 2026 REPOSERA EN MANO

Macri aterriza en Mar del Plata y el PRO busca ordenarse

El expresidente encabezará este viernes en La Normandina una nueva edición de la gira partidaria, acompañado por referentes nacionales, provinciales y locales del espacio amarillo.

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