Macri aterriza en Mar del Plata y el PRO busca ordenarse

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El expresidente Mauricio Macri visitará este viernes 26 de junio Mar del Plata en el marco de la gira nacional “El Próximo Paso”, una iniciativa del PRO orientada a reordenar el espacio, debatir su identidad política y comenzar a delinear una estrategia de cara a las elecciones de 2027.
El encuentro se realizará en el complejo La Normandina desde las 18:30, en Playa Grande, y reunirá a dirigentes nacionales, legisladores, intendentes y referentes provinciales del partido amarillo. El objetivo central del ciclo es recuperar volumen político, ordenar la estructura interna y fijar posición en un escenario atravesado por la consolidación de La Libertad Avanza como fuerza dominante.
La jornada estará organizada en tres ejes: propuestas y valores del PRO, evaluación de la gestión pública y análisis de la situación del país, y finalmente la estrategia política futura. Cada bloque contará con exposiciones de referentes del espacio y aportes técnicos de la Fundación Pensar.
Entre los dirigentes confirmados se encuentran Cristian Ritondo, Fernando De Andreis, Soledad Martínez, Guillermo Montenegro y el intendente interino de Mar del Plata, Agustín Neme, además de otros referentes provinciales y legisladores.
El cierre estará a cargo de Macri, quien viene intensificando su agenda pública en medio del proceso de reconfiguración del PRO y del creciente avance libertario en el electorado opositor.
Durante su paso por la ciudad, el expresidente también mantendrá reuniones políticas y una conferencia de prensa, donde se esperan definiciones sobre el rumbo del partido y su relación con el Gobierno nacional.
En el plano bonaerense, la escala marplatense tiene un peso particular: Mar del Plata continúa siendo el principal bastión del PRO en la provincia de Buenos Aires y uno de los territorios donde la convivencia con el espacio libertario se volvió más compleja y visible.
En ese esquema, la figura de Montenegro vuelve a ocupar un rol central. El intendente en uso de licencia mantiene vínculos fluidos con la administración de Javier Milei, lo que lo ubica en una posición singular dentro del macrismo bonaerense, dividido entre la cercanía táctica con la Casa Rosada y la necesidad de preservar identidad propia.
La tensión entre el PRO y La Libertad Avanza atraviesa la visita. En las últimas semanas, diferencias internas y cruces en torno al funcionamiento del Gobierno nacional volvieron a exponer las fricciones entre ambos espacios, pese al acompañamiento legislativo que el macrismo sostuvo en distintos tramos de la gestión libertaria.
En ese marco, la gira “El Próximo Paso” aparece como algo más que una reorganización partidaria: funciona también como una señal política para reafirmar volumen propio frente a un escenario donde el oficialismo busca absorber parte del electorado opositor.
La presencia de Neme suma un condimento al evento. El intendente interino participará como expositor en una de las mesas destinadas a jefes comunales del PRO, en un contexto donde su figura comienza a ganar visibilidad dentro del esquema político local.
En el Concejo Deliberante, el equilibrio entre el PRO y La Libertad Avanza muestra tensiones crecientes, con diferencias entre bloques y reconfiguraciones en la dinámica de apoyo a la gestión municipal. Ese escenario alimenta especulaciones sobre el futuro político del espacio en la ciudad.
En paralelo, la exposición de Neme junto a Macri es leída en clave interna como un movimiento que le permite proyectar perfil propio en un contexto donde Montenegro concentra su agenda en la construcción política provincial. En ese marco, algunos sectores ya observan su rol como un actor en ascenso dentro de la discusión por la sucesión municipal hacia 2027.
Más allá del acto partidario, la visita del expresidente vuelve a poner a Mar del Plata en el centro de la escena política del PRO, en un momento donde el partido busca redefinir su identidad sin romper definitivamente los puentes con el Gobierno nacional.