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El dólar oficial ya roza los $ 1500

La divisa estadounidense sigue su camino ascendente y está en 1495 pesos.

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El dólar oficial ya roza los $ 1500
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La cotización del dólar oficial quedó a un paso de perforar la barrera psicológica de los 1500 pesos, ya que hoy consolidó su trayectoria ascendente y se ubicó a sólo $ 5 de esa marca.

La tendencia alcista de la moneda de los Estados Unidos, que ya anteayer cotizaba en $ 1475 para la venta, continuó en esta jornada, en la que el precio de venta es de 1495 pesos y de $ 1445 para la compra.

El resto de las cotizaciones ya superaron la barrera. El dólar blue y el bursátil cotizan a más de 1500 argentinos ($ 1520 y $ 1504 para la venta, respectivamente), y el contado con liquidación (CCL) casi toca los $ 1550.

En tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró 20 millones de dólares, la menor compra desde principios del mes de marzo. En lo que va del año, el Central compró 10.923 millones de USD.

Los analistas del mercado coinciden en que la suba del dólar es la corrección de un valor que venía reprimido y descartan la posibilidad de corridas.
 

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