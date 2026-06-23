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23 de junio de 2026
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Un municipio ya tiene su primera empresa acogida al RIGI local: Mercado Libre

La compañía de Marcos Galperín recibirá importantes beneficios impositivos por la instalación de un centro de almacenamiento en el distrito.

Un municipio ya tiene su primera empresa acogida al RIGI local: Mercado Libre
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Un municipio de la provincia de Buenos Aires ya tiene su primera empresa acogida al sistema de promoción de las inversiones formulado a nivel local, en línea con el espíritu del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) lanzado por el gobierno de Javier Milei. Y se trata nada menos que de Mercado Libre, la compañía fundada por Marcos Galperín, el hombre más rico de la Argentina.

Mercado Libre recibirá importantes beneficios impositivos por parte de la Municipalidad de Tres de Febrero, en virtud de la instalación de un centro de almacenamiento en el Parque Logístico Buen Ayre, ubicado en ese distrito del conurbano bonaerense.

Gracias a la sanción del “RIGI municipal”, la compañía tendrá una bonificación sobre las tasas a lo largo de 15 años, siempre que cumpla con ciertas condiciones, que imponen la realización de inversiones y la creación de empleos.

Si cumple con estos requerimientos, Mercado Libre sólo pagará el 50% de la tasa de Seguridad e Higiene, y durante el primer año la bonificación será total.

La iniciativa del régimen tresfebrerense fue lanzada por el exintendente Diego Valenzuela, actualmente senador provincial de La Libertad Avanza (LLA), y continuada por el actual jefe comunal, Rodrigo Aybar.
 

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