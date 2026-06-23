Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de junio de 2026 EL PAQUETE PROMETIDO

Al fin: Kicillof envió a la Legislatura los proyectos de salud y “ley Rappi”

El Gobernador presentó las iniciativas a horas de que el Senado sesione por primera vez en el año. Se trata de un marco legal para repartidores y trabajadores de apps, un laboratorio provincial de medicamentos y un sistema integrado de salud.

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