23 de junio de 2026
EL PAQUETE PROMETIDO
Al fin: Kicillof envió a la Legislatura los proyectos de salud y “ley Rappi”
El Gobernador presentó las iniciativas a horas de que el Senado sesione por primera vez en el año. Se trata de un marco legal para repartidores y trabajadores de apps, un laboratorio provincial de medicamentos y un sistema integrado de salud.
A varios meses de haber prometido que lo haría, y tras sortear una fuerte y desgastante interna que aún continúa en el seno del peronismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió hoy a la Legislatura bonaerense tres proyectos de ley que espera tener aprobados este año: dos relativos al sistema de salud y el tercero, para establecer un marco legal para los trabajadores de plataformas digitales.
Las tres iniciativas presentadas por Kicillof tomarán estado parlamentario mañana, al mismo tiempo que muchos otros proyectos que fueron ingresando a lo largo del año, porque hasta ahora el Senado provincial permaneció paralizado (y la Cámara de Diputados, casi) a raíz, justamente, de las disputas intestinas en el oficialismo.
Uno de los proyectos del Gobernador había naufragado el año pasado al no ser tratado por los legisladores. Dispone la creación de un laboratorio provincial de medicamentos para proveer insumos esenciales y marcar precios de referencia en el mercado.
La otra iniciativa relativa al aspecto sanitario es la que crea un Sistema Integrado de Salud en la provincia de Buenos Aires.
Finalmente, se incorpora la “ley Rappi”, un proyecto elaborado este año por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, que busca garantizar un piso de derechos para los repartidores de aplicaciones como Rappi y Pedidos Ya y trabajadores de otras plataformas, como Uber y Cabify.
La iniciativa había sido adelantada ya en 2023, pero recogió un fuerte rechazo por parte de los propios trabajadores del sector. Ahora, con un panorama mucho menos auspicioso para los repartidores por la sobreoferta y la consecuente disminución de sus ingresos por hora de trabajo, y luego de varios fallos judiciales al respecto, el mandatario presentará esta versión elaborada según las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Hay dos proyectos que Kicillof prometió enviar a la Legislatura en su discurso de apertura de sesiones, en marzo de este año, pero aún no lo hizo. Ambos son relativos al área de seguridad. Uno de los proyectos es el de Ley de Formación del Personal Policial, y el otro, que fue debatido por intendentes de las diferentes secciones electorales bonaerenses, el de Ley de Seguridad Pública.