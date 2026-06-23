23 de junio de 2026
TEÑIDO DE VIOLETA
Se peluqueó: concejal UCR de la Cuarta dio el salto a La Libertad Avanza
El edil de Pehuajó, Agustín Juan, que responde a la ex presidenta del radicalismo local Graciela Agostinelli, aseguró que cumple el mandato de la gente de buscar una unidad para derrotar al peronismo. Críticas por su decisión de enviar un audio explicativo a una radio pehuajense.
Aunque no fue sorpresa para los conocedores de la política de la Cuarta Sección electoral, en las últimas horas un concejal del radicalismo dio el salto y terminó sumándose a las filas de La Libertad Avanza.
Se trata del edil de Pehuajó, Agustín Juan, quien hizo pública su decisión a través de un mensaje de audio enviado al medio local Radio Mágica, donde comunica que oficialmente presentó la renuncia en el bloque de la UCR para incorporarse a los libertarios.
El concejal aclaró que se trata de una decisión personal que nada tiene que ver con el cambio de autoridades de la Mesa directiva del radicalismo pehuajense, a quienes apoya y no duda que tendrán una excelente gestión.
“En el bloque trabajé muy bien, pero me superaron las cosas negativas”, dijo, y señaló que su decisión responde al pedido de la gente de conformar una fuerza opositora amplia, trabajo que viene llevando adelante La Libertad Avanza desde hace tiempo.
El edil insistió en entender el pedido de la gente, siguiendo el mensaje libertario de trabajar para construir una ciudad mejor para todos, y buscar llegar a gobernar el municipio, hoy en manos del ultrakirchnerista Pablo Zurro.
Juan se alineó con la presidenta saliente del radicalismo de Pehuajó, Graciela Agostinelli, a quien señalan como cercana a los libertarios locales, y su ruptura se produjo días después de que se produjese el recambio de autoridades del Comité radical, ahora en manos de Andrea Lluch.
Desde ese órgano de conducción aseguraron que no los sorprendió la determinación del ahora ex radical, siendo muy críticos con su decisión de enviar un audio con la justificación de su decisión a la emisora mencionada.
Lluch se encargó de dejar en claro el pensamiento de la nueva conducción del radicalismo local: