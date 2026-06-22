Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de junio de 2026 TENSIONES

La Cámpora profundiza la interna peronista y reclama lealtad a Cristina Kirchner

El cristinismo volvió a marcar la cancha dentro del PJ y reclama definiciones frente a la situación de la ex presidenta. La disputa por la conducción del peronismo bonaerense queda atravesada por la pelea entre La Cámpora y el armado de Axel Kicillof.

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