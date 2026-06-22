22 de junio de 2026
TENSIONES
La Cámpora profundiza la interna peronista y reclama lealtad a Cristina Kirchner
El cristinismo volvió a marcar la cancha dentro del PJ y reclama definiciones frente a la situación de la ex presidenta. La disputa por la conducción del peronismo bonaerense queda atravesada por la pelea entre La Cámpora y el armado de Axel Kicillof.
La Cámpora endureció su postura dentro del peronismo y salió a reclamar una definición política de los dirigentes frente a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. La organización sostiene que no hay espacio para posiciones intermedias y cuestiona a quienes no expresan públicamente respaldo a la ex presidenta.
El mensaje volvió a quedar expuesto durante el acto realizado en Parque Lezama, organizado por el Partido Justicialista y distintas organizaciones kirchneristas, en el marco del primer aniversario de la detención de Cristina Kirchner. La jornada combinó la conmemoración del Día de la Bandera con el reclamo por la libertad de la ex mandataria.
Sin la presencia de Axel Kicillof ni Sergio Massa, representantes del Movimiento Derecho al Futuro y el Frente Renovador, respectivamente, Máximo Kirchner fue el único orador del encuentro, que reunió a dirigentes kirchneristas, intendentes y referentes sindicales.
Durante su discurso, el diputado nacional afirmó que “está muy claro quién debe conducir este proceso político” y cuestionó a quienes comenzaron a discutir el liderazgo de Cristina recién después de la confirmación de su condena. “Muchos esperaron para poner en duda esa conducción recién cuando Cristina estuvo presa”, señaló.
Además, Máximo Kirchner ratificó la intención de impulsar una candidatura de la ex presidenta. En una entrevista con C5N sostuvo: “Vamos a hacer todo lo posible para que ella pueda competir, porque con esa forma de pensar terminamos aceptando cualquier cosa”. También agregó: “Nos vamos a dejar la piel y la vida para que Cristina pueda ser candidata”.
Dentro del peronismo bonaerense, esas declaraciones fueron interpretadas como un mensaje hacia Axel Kicillof y sus aspiraciones presidenciales. La disputa gira no sólo en torno a una eventual candidatura, sino también sobre quién debe encabezar la conducción política del espacio en los próximos años.
En esa línea, el diputado provincial Facundo Tignanelli encabezó un acto en La Matanza y lanzó críticas hacia quienes no fijan posición sobre la situación de Cristina Kirchner. “Si la dirigencia política del peronismo no toma dimensión de eso, habrá que buscar más dirigentes entre los militantes”, afirmó.
Tignanelli también cuestionó a quienes buscan construir una relación distinta con sectores opositores y sostuvo que “los que hoy especulan que quizás haciendo tal o cual cosa la derecha los va a tratar mejor no sólo son irresponsables, sino que también son unos boludos”.
Además, recordó la experiencia del gobierno de Alberto Fernández y apuntó contra el desenlace de esa etapa. “El problema no fue si Cristina lo eligió a Alberto; el problema fue que Alberto hizo lo que se le cantó y se alejó de Cristina”, expresó.
La tensión interna expone una diferencia de fondo dentro del peronismo: mientras La Cámpora sostiene que Cristina Kirchner continúa siendo la referencia central del movimiento, otros sectores plantean la necesidad de una nueva etapa con Axel Kicillof como protagonista.
Por ahora, las posiciones aparecen alejadas y no se observan señales de acercamiento entre los distintos espacios. La discusión por el liderazgo del PJ bonaerense y el futuro electoral del peronismo continúa abierta.