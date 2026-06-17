Los patagónicos se ponen la Diez y rearman sus estrategias
Los gobernadores aprovechan el “aire” que les da el Mundial en la gestión para terminar de definir cómo van a jugar en las elecciones. Con el desdobalmiento seguro en algunas, todo se acelera
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Mientras el país entero sigue con atención los partidos del Mundial, en los despachos patagónicos se juega uno mucho más complicado, estratégico y de largo aliento. Como ocurre en toda Copa del Mundo, las grandes definiciones no se resuelven en las ruedas de prensa ni en los flashes de los estadios: se cocinan en reuniones de bajo perfil, llamados telefónicos a medianoche, desayunos reservados y charlas donde se mide cada palabra.
Los mandatarios del sur ya piensan en el 2027 y comienzan a delinear sus planteles, tácticas y calendarios para la reelección en un contexto económico que aprieta como nunca y obliga a reducir al mínimo los márgenes de error.
Tres de ellos buscan ensanchar frentes para dar batalla al espacio libertario; el cuarto, en cambio, explora un acercamiento estratégico.
Claudio Vidal en Santa Cruz apuesta a un armado provincial sólido y autónomo. Consciente de que la reelección pasa por mostrar gestión en un contexto de recursos limitados y demandas crecientes, el gobernador impulsa un espacio que trascienda las viejas estructuras y priorice el federalismo y la defensa de los intereses locales, especialmente en materia energética y petrolera.
Vidal busca construir un frente amplio que le permita enfrentar con musculatura cualquier candidatura libertaria, manteniendo el foco en la autonomía provincial y evitando quedar subsumido en una lógica nacional que hoy le resulta distante. Su estrategia es clara, sumar volumen territorial y consolidar un perfil propio que resista el embate de Milei y sus aliados.
En Río Negro, Alberto Weretilneck, mueve piezas con pragmatismo. El gobernador, que busca su continuidad, abre puertas a nuevos socios para fortalecer Juntos Somos Río Negro que viene desgastado por la ruptura con Pedro Pesatti y la salida de algunos legisladores.
Las conversaciones con sectores del PRO y otras fuerzas de centro-derecha buscan ensanchar la base sin perder la identidad provincial. Weretilneck sabe que el terreno en Bariloche y el interior es clave, y por eso explora acuerdos que le permitan sumar peso territorial y político.
La idea es armar un plantel diverso, con experiencia de gestión y arraigo local, para llegar al 2027 con aire y capacidad de respuesta ante un escenario nacional dominado por Javier Milei.
Rolando Figueroa en Neuquén lleva adelante una de las estrategias más ambiciosas de rearmado. Comunidad se consolida como eje, pero el gobernador acelera el tejido con intendentes, exreferentes del MPN y fuerzas vecinales y locales.
Su objetivo es blindar la reelección con un frente amplio que integre colectoras, fortaleciendo la Legislatura y los municipios. Figueroa prioriza la gestión como principal campaña, obras, planificación vial, corredor bioceánico, y busca acuerdos que le permitan absorber apoyos sin depender de estructuras nacionales. El diálogo con el MPN es fluido en algunos niveles, y la simultaneidad con la capital (donde Gaido suma tracción) es un pilar. Todo apunta a presentar un bloque sólido que frene cualquier intento libertario de meterse en el territorio neuquino, manteniendo la impronta local y la capacidad de sumar desde abajo.
Ignacio Torres en Chubut marca la diferencia. Lejos de confrontar, el gobernador del PRO explora un acercamiento con los libertarios nacionales, potenciado por el ingreso de Diego Santilli al Gabinete y la buena sintonía reciente. Torres ve oportunidad en un acuerdo que combine lo chubutense con los violetas, especialmente si se confirma la simultaneidad con las PASO nacionales en agosto.
El silbato del 2027 ya se escucha de fondo. Vidal, Weretilneck y Figueroa apuestan a ensanchar alianzas para dar la batalla a LLA, priorizando frentes provinciales fuertes y autónomos que defiendan la gestión local frente al embate nacional. Torres, en cambio, juega la carta del diálogo y la posible convergencia.
En todos los casos, la economía y el timing electoral serán decisivos.
Como en el Mundial, los que mejor armen el equipo, elijan bien los refuerzos y sepan leer el partido, llegarán lejos. El partido final no será nada fácil teniendo en cuenta el crecimiento violeta en la región que viene dando muestras contundentes de acompañamiento. El modelo provincial, ese infalibre que venía funcionando, ya no está tan seguro y eso también es una variable que los gobernadores tienen en cuenta a la hora de delinear las estrategias.
Por ahora, en la Patagonia solo hay una certeza: las reuniones de bajo perfil seguirán y el tablero se moverá rápido sobre todo después del Mundial. El sur ya entró en modo eliminatorias.
Neuquén La estrategia infalible: colectoras con el plus de votar junto con la capital
Comunidad seguirá siendo la nave insignia con una base amplia de partidos y con las colectoras como estrellas como pasó en las últimas elecciones. Partidos locales y vecinales jugando hacia arriba, una estrategia infalible. Lo que todavía está en dudas es si el MPN estará como aliado o simplemente como partido que no pondrá piedras, pero tampoco sumará. Los azules apuestan a fortalecerse en la Legislatura y los municipios, según confiaron desde el espacio.
Sobre la fecha de elecciones hay dos líneas de análisis. Por un lado, aquellos que consideran que deben ser después de la mitad del año (agosto fue el mes que tiró Rolo en varios contactos con periodistas), pero no está definido. Históricamente se votó entre marzo y abril, pero esta es la foto vieja, la foto del MPN y podría ser que Comunidad busque su propia impronta en este sentido también. Para muchos votar en abril es llamar mucho la atención y habilitar a que otros puedan “meterse” en el terreno local. Agosto, es un mes que de no haber PASO a nivel nacional, quedaría bastante despejado. Pero habrá que ver porque por ahora las PASO tienen grandes chances de mantenerse.
La relación con el intendente de la capital, Mariano Gaido, es uno de los puntos importantes y sobre todo considerar una elección simultánea. Desde las primeras líneas de ambos espacios aseguran que “hay una amistad y un acuerdo que está vigente”. Las segundas y las terceras líneas, no parecieran pensar lo mismo y filtran algunos roces. Por ahora el dato más importante es que ambas elecciones se harían en la misma fecha, sobre todo si las provinciales se hacen en la segunda mitad del año, para capitalizar el núcleo duro que tienen ambos que es importante.
En la Capital, Gaido será el primer candidato a concejal acompañando a su candidata a la intendencia, María Pasqualini. De esta forma tracciona con su cara en la boleta y no saca del todo los pies del plato de la política local.
Rio Negro Sumar aliados y ampliar la vidriera: a las urnas en el primer semestre
“Todo cuesta más”, reconocen desde Laprida 212. El margen de error en la planificación debe achicarse y para esto es fundamental definir bien la fecha de elecciones.
Sobre la mesa están los meses de marzo, abril y mayo, con varios escenarios y alternativas posibles. En marzo para evitar el inicio conflictivo de clases con un gremio conducido por la izquierda dura y que ha dado muchos dolores de cabeza a la gestión de Alberto Weretilneck. En abril, en caso que se logre la salida del primer barco del proyecto Vmos. “Una gran vidriera para nosotros”, reconocen. También podría ser mayo, pero no más allá de esa fecha, confiaron desde la mesa chica provincial.
La base de alianzas de Juntos seguirán siendo los propios sumados a la UCR, la CC y el ARI. No descartan conversaciones con otros espacios, todo depende de cómo se acomode el resto de los actores. Entre los espacios que podrían ser tentados por los verdes están el PRO que conduce Juan Martín y el espacio de Ariel Rivero. No está clara la estrategia, si irán con o sin intendentes, es decir si las elecciones municipales serán simultáneas a las provinciales. Esto es algo que todavía están debatiendo.
Sobre quien acompañaría a Alberto Weretilneck que buscará su reelección el debate está entre el poder político y el poder territorial: es decir una figura de Viedma (y acá el más fuerte en Facundo López) o una figura de Bariloche, donde se pelea la gran batalla. De ser de allí, tendrá mucho que ver la alianza que pueda existir o no con el intendente Walter Cortés.
Chubut Un armado local con acuerdo hacia arriba: la decisión que marca el pulso
El TEG está desplegado desde hace meses en la provincia que conduce Ignacio Torres, pero las jugadas se demoran. La buena sintonía entre el chubutense y los libertarios nacionales (sobre todo a partir del ingreso de Santilli al Gabinete) despliega escenarios tentadores para ambos. Pero, para que este buen vínculo quede plasmado en un acuerdo electoral todavía falta mucho camino por recorrer.
Desde el gobierno chubutense descuentan que habrá PASO a nivel nacional y este escenario no desagrada. De avanzar con el acuerdo (algo que en principio parece difícil teniendo en cuenta el denominador común en los armados que viene teniendo LLA en las provincias que es “todos en la violeta” y no al revés), agosto sería un buen mes para votar. Tampoco está descartada del todo la idea de desdoblar, “todo va a depender de lo coyuntural.
“Hoy lo chubutense, garpa”, dicen desde Fontana 50. Despierta Chubut buscará ampliar su base. En rigor, será una especie de “oficialización” porque se trata de grupos de intendentes que ya acompañan a la gestión. Por un lado, el nuevo partido “Renovación y Desarrollo” que bajo el liderazgo de Taccetta ordena un poco a la tropa de la Cordillera. Por otro lado, el espacio de los mellizos Sastre, Primero Chubut que podría sumar otro intendente enchinchado con el PJ en los próximos días.
La base del espacio seguirá siendo el PRO y la UCR que será liderada por el intendente de Trelew, Gerardo Merino. Adentro están también otros espacios vecinales y locales.
Santa Cruz Plata, ordenamiento y después: una nueva ley sin PASO y adelantamiento
La situación económica en la Patagonia sur apremia. La gestión de Claudio Vidal está atravesando una serie de complicaciones vinculadas a esto: poca oferta paritaria; obras a cuenta gotas y malestar social en ascenso. Hay algunas herramientas en marcha, pero dependerá de ellas para tener un poco de respiro. En este contexto, desde las huestes del gobernador reconocen que es muy complicado pensar en lo electoral. Sin embargo, Santa Cruz es una de las provincias que más trabajo tiene por delante en relación a este tema porque el año pasado derogó la Ley de Lemas y debe sancionar un nuevo marco electoral.
Hay tres cosas que hoy tienen en claro: Vidal irá por su reelección, las elecciones serán desdobladas y la nueva ley electoral será sin PASO, como en el resto de las provincias vecinas. No hay sobre la mesa aún fechas concretas para analizar, pero es posible que por la cuestión climática (que en esta provincia es una variable importante a tener en cuenta) sean dentro de los primeros meses del año. La base de SER se mantendría, Encuentro Ciudadano seguirá adentro; también el sector de la UCR de Leguizamón, con quien reconocen diferencias, pero nunca ruptura.
Por otra parte, desde el Gobierno no se muestran sorprendidos por la salida de los hermanos Carambia del espacio, de hecho minimizan esta ruptura y aseguran que era “esperable”. La base de SER en los gremios y sobre todo el petrolero sigue siendo la piedra angular, aunque reconocen que deben ampliar el espectro ya que el peronismo se viene reorganizando y La Libertad Avanza crece en la provincia, aunque a un ritmo tranquilo.