Volver | La Tecla Nacionales 17 de junio de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Por Mariela Branda

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Los patagónicos se ponen la Diez y rearman sus estrategias

Los gobernadores aprovechan el “aire” que les da el Mundial en la gestión para terminar de definir cómo van a jugar en las elecciones. Con el desdobalmiento seguro en algunas, todo se acelera

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