La Selección entra en la cuenta regresiva para el Mundial: detalles finales y camisetas con historia

La selección argentina atraviesa las horas decisivas previas a su estreno en el Mundial 2026. Con el plantel ya completo y concentrado en Kansas City, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni trabaja en los últimos detalles tácticos y físicos para llegar en óptimas condiciones al debut frente a Argelia.



Durante los entrenamientos, el entrenador evalúa variantes en distintas líneas del equipo y sigue de cerca la evolución de algunos futbolistas que arrastraban molestias físicas. La intención es definir cuanto antes la formación titular para el primer compromiso del Grupo J, una zona que también integran Austria y Jordania.



Mientras el foco principal está puesto en la preparación deportiva, la FIFA confirmó una particularidad que distinguirá a varios integrantes del seleccionado argentino durante la competencia. Nueve jugadores lucirán insignias especiales en sus camisetas, un reconocimiento reservado para futbolistas que alcanzaron hitos destacados con la Albiceleste.



Entre ellos se encuentran campeones del mundo y referentes del plantel que acumulan una importante trayectoria internacional. Estas distinciones forman parte de una iniciativa que busca destacar la experiencia y los logros de determinadas figuras dentro de la Copa del Mundo.



La presencia de estos emblemas refuerza el peso específico de una selección que llega al torneo con la misión de defender su prestigio internacional y volver a ser protagonista. Con Lionel Messi como líder futbolístico y emocional del grupo, Argentina encara la recta final de la preparación con expectativas renovadas y la ilusión de iniciar el Mundial con una victoria.



A pocos días del debut, el ambiente en la concentración combina concentración, confianza y entusiasmo. El campeón del mundo sabe que cada detalle puede marcar la diferencia en un torneo de máxima exigencia y trabaja para llegar en su mejor versión al comienzo de una nueva aventura mundialista.