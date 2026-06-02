Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de junio de 2026 JUDICIALES

La Justicia puso un freno al cierre de una sede del INTA en el Conurbano bonaerense

Un juzgado federal dictó una medida cautelar que suspende por seis meses la eliminación de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA y bloquea la posible venta de un predio de 33 hectáreas ubicado entre Hurlingham e Ituzaingó. También impide despidos y reubicaciones de personal.

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