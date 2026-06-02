2 de junio de 2026
JUDICIALES
La Justicia puso un freno al cierre de una sede del INTA en el Conurbano bonaerense
Un juzgado federal dictó una medida cautelar que suspende por seis meses la eliminación de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA y bloquea la posible venta de un predio de 33 hectáreas ubicado entre Hurlingham e Ituzaingó. También impide despidos y reubicaciones de personal.
La avanzada del Gobierno nacional sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) encontró un obstáculo en los tribunales. A través de una medida cautelar, la Justicia Federal dejó sin efecto de manera provisoria el cierre de una de las estaciones experimentales más importantes del organismo en la provincia de Buenos Aires y frenó cualquier intento de desprenderse de sus inmuebles.
La resolución fue adoptada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, que otorgó una cautelar con vigencia de seis meses. La decisión suspende la aplicación de la resolución que había dispuesto la eliminación de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA- AMBA) y de las nueve agencias de extensión que dependen de ella.
La presentación judicial cuestionó la Resolución 27/26 del organismo, mediante la cual se avanzaba con una reestructuración que contemplaba la desaparición de la sede y el traspaso de sus bienes inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con el objetivo de habilitar su venta o subasta.
En su fallo, el juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto ordenó que las autoridades se abstengan de ejecutar medidas vinculadas a la supresión de áreas y funciones, traslados de trabajadores, pases a disponibilidad, desvinculaciones de personal técnico, movimientos de equipamiento o cualquier acción orientada a disponer de los inmuebles afectados.
El conflicto se da en medio del proceso de reestructuración impulsado por la administración de Javier Milei sobre distintos organismos estatales. En el caso del INTA, el plan contempla una reducción significativa de su estructura y de su planta de personal.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) celebraron la resolución judicial. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que continuarán cuestionando las medidas oficiales por distintas vías y consideró que la cautelar representa un límite a las políticas de ajuste impulsadas por el Ejecutivo nacional.
Uno de los puntos centrales de la disputa es el valor estratégico e inmobiliario de los terrenos involucrados. La estación experimental cuenta con unas 33 hectáreas ubicadas entre los municipios de Hurlingham e Ituzaingó, un predio de gran valor económico dentro del área metropolitana.
La decisión judicial también se produce en un contexto de fuerte incertidumbre laboral dentro del organismo. A comienzos de mayo, el Gobierno lanzó un nuevo programa de retiros voluntarios para el personal del INTA, con la meta de reducir en torno al 20% una planta que ronda los 5.900 trabajadores en todo el país.
De esta manera, la cautelar representa un revés temporal para la estrategia oficial de reorganización del organismo y abre una nueva etapa de disputa judicial sobre el futuro de una de las dependencias más relevantes del INTA en territorio bonaerense.