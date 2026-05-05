Volver | La Tecla Nacionales 5 de mayo de 2026 ADORNIGATE

Cascada, jacuzzi y US$245 mil en efectivo: las excentricidades de la casa de Adorni

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni escaló tras la declaración de un contratista que detalló pagos en efectivo y reformas millonarias. La diputada Marcela Pagano pidió su detención por supuesto intento de manipular pruebas y condicionar a un testigo central.

Compartir