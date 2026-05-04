4 de mayo de 2026
ROSCA PBA
El PJ Bonaerense pone primera: lanza cursos de formación política con Kicillof a la cabeza
El Partido Justicialista provincial presentó un curso de formación política que se extenderá durante cuatro meses. La apertura será en La Plata y estará encabezada por el gobernador, ahora al frente del partido.
El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una nueva apuesta a la formación de cuadros políticos con el lanzamiento del curso “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”, una iniciativa que combinará clases presenciales y virtuales y contará con un plantel docente integrado por académicos, especialistas y dirigentes con experiencia en gestión pública.
La propuesta formativa se desarrollará a lo largo de 16 clases organizadas en cuatro módulos temáticos que abordarán el escenario internacional, el rol de América Latina, la disputa económica y política en la Argentina y los debates conceptuales sobre la comunidad organizada en el siglo XXI.
La clase inaugural será el jueves 14 de mayo a las 16 horas en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata y estará a cargo del gobernador bonaerense y flamante presidente del PJ provincial, Axel Kicillof, quien encabezará el inicio formal del ciclo.
El curso es impulsado por la Secretaría de Formación Política del partido, conducida por Julio Alak, y se implementará a través del Instituto de Capacitación Política (ICP), espacio con más de 25 años de trayectoria en formación dirigencial. El programa comenzará en mayo y se extenderá durante cuatro meses.
Las clases se dictarán todos los miércoles a las 18 horas en la sede del instituto, ubicada en calle 54 N° 777 de la capital bonaerense, y también podrán seguirse de manera virtual mediante transmisiones en vivo por el canal de YouTube del ICP.
Desde la organización destacaron que la inscripción será gratuita y abierta, en una apuesta del justicialismo bonaerense por ampliar la participación y fortalecer la capacitación política en un contexto atravesado por debates económicos, sociales y geopolíticos.
El cuerpo docente estará integrado por referentes políticos e intelectuales vinculados al pensamiento nacional y las políticas públicas. Entre ellos figuran, además de Kicillof y Alak, Hernán Brienza, Claudio Martínez, Roberto Salvarezza, Silvina Batakis, Ricardo Aronskind, Inti Bonomo, Jorge Elbaum, Telma Luzzani, Luis Alberto Quevedo, Carlos Tomada, Jorge Taiana y Carlos Raimundi, entre otros expositores.
Según se informó, quienes participen podrán cursar de manera online con clases en vivo o acceder posteriormente a los encuentros grabados, que permanecerán disponibles durante 30 días. Además, habrá un aula virtual con bibliografía, foros temáticos de debate y certificación para quienes completen el trayecto formativo.
La iniciativa aparece también como un movimiento político interno del peronismo bonaerense, que bajo la conducción de Kicillof busca reforzar la discusión ideológica y la formación militante en un escenario nacional marcado por la reconfiguración del sistema político.
Las personas interesadas pueden inscribirse a través del sitio web del instituto y acceder a información adicional mediante redes sociales, correo electrónico o contacto telefónico habilitado por el ICP.