Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de mayo de 2026 ROSCA PBA

El PJ Bonaerense pone primera: lanza cursos de formación política con Kicillof a la cabeza

El Partido Justicialista provincial presentó un curso de formación política que se extenderá durante cuatro meses. La apertura será en La Plata y estará encabezada por el gobernador, ahora al frente del partido.

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