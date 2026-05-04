Kicillof desembarca en Córdoba en plena discusión con el kirchnerismo sobre el armado electoral

Axel Kicillof continúa con su objetivo de ser candidato a presidente y esta semana tiene en agenda un desembarco en Córdoba. La visita del Gobernador implicará otro desafío en medio de las discusiones internas en el peronismo sobre el armado electoral hacia el 2027.



El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, confirmó que el primer mandatario provincial llegará este viernes a la provincia que gobierna Martín Llaryora. Se trata de un gobierno que tiene raíces en el peronismo, pero que ha logrado tejer vínculos con Javier Milei y antes con Mauricio Macri por lo que es un sector difícil de acercar para el justicialismo que busca ser alternativa el ańo próximo.



La agenda oficial empieza en Cosquín para a firmar convenios vinculados al festival de música local y a sus instancias previas con el intendente Raúl Cardinali. Luego rubricarán acuerdos con las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Entre las iniciativa se encuentran la cooperación técnica con el Ministerio de Desarrollo Agrario y el laboratorio de maquinaria agrícola, vial, forestal y minera de la casa de estudios.



Finalmente, Kicillof se hará presente en el congreso nacional de delegados de la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA). Allí fue invitado por el secretario general del gremio, Héctor Daer, y será en La Falda.



“No está previsto una reunión en principio, o al menos por ahora, con el gobernador. Si bien el gobernador Kicillof mantiene un diálogo permanente con Llaryora, no está prevista una reunión”, dijo Bianco ante un posible encuentro entre los gobernadores. Se trata de una foto que podría dar que hablar en caso de que se diera, pero hasta el momento no hay certezas.



A su vez, también surge la especulación por un encuentro con la diputada nacional, Natalia de la Sota. Al igual que con el gobernador cordobés, desde el entorno de Kicillof fueron cautos al momento de responder y prefirieron atenerse a la agenda ya confirmada.



La recorrida del Gobernador se da en plena discusión interna en el peronismo sobre el rumbo de un armado electoral para 2027. Las diferentes vertientes trabajan cada cual por su lugar al tiempo que expresan discusiones publicas sobre la estructuración de una propuesta que contenga a diferentes agrupamientos.



Durante el fin de semana dirigentes del peronismo como Victoria Tolosa Paz y Juan Manuel Olmos y lanzaron un nuevo espacio político con la intención de construir una alternativa “de centro y federal” dentro del justicialismo. La presentación del espacio denominado “Primero las ideas” tuvo el acompañamiento de intendentes del peronismo bonaerense y llamó la atención. Entre ellos se encontra Federico Achával (Pilar), que forma parte de un grupo de 10 jefes comunales que buscan construir la vía del medio entre el kicilofismo y el kirchnerismo.



Bianco expresó que “me parece muy bien que todos los sectores del peronismo se movilicen, empiecen a tener un debate respecto del futuro, me parece algo algo positivo. Nuestro sector no fue invitado particularmente, pero entiendo que era una convocatoria abierta, no es que nosotros nos damos por ofendidos por no haber sido invitados”.



“A mí me parece siempre muy bien y muy positivo que los compañeros o compañeras se organicen, debatan, en virtud de de la necesidad política y social y económica que hay en Argentina, y que implica tener en 2027 un gobierno de un signo político distinto, para nosotros un gobierno peronista”, agregó.



En tanto, el diputado nacional Máximo Kirchner encabezó un acto por el Día del Trabajador: el sábado en Cañuelas y cuestionó las políticas económicas de Milei, criticó a la CGT y pidió por la liberación de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. El líder camporista presente en la inauguración del Campo Recreativo y Deportivo “Papa Francisco”, destinado a los trabajadores de Anses, en el kilómetro 69,5 de la ruta 205, y sus dichos movieron el tablero político del fin de semana.



“Yo quiero que me digan cómo vamos a hacer. Si no discutimos esto después aparecen diciendo vamos a subir los salarios y las jubilaciones ¿Cómo? ¿Con este nivel de vencimientos actual como vamos a hacer? Esta es la pregunta y la discusión central de la argentina hoy”, señaló el dirigente sobre la importancia de discutir el endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).