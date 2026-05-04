Millonaria licitación para videovigilancia en el Puerto de La Plata
Se aprobó el pliego para el llamado a licitación del servicio de vigilancia y seguridad privada, un componente sensible en la operatoria portuaria
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La noticia es un llamado a Licitación Pública para el servicio de vigilancia y seguridad privada con un presupuesto que asciende a los $1.275.456.000. Lo que en papel parece una licitación técnica más, es en realidad el campo de batalla donde Sucoas SRL busca consolidar su hegemonía operativa.
De los revestimientos al control portuario: el ascenso estratégico de Sucoas SRL en la región, liderada por el empresario platense Gabriel Oscar Scarpinelli, se ha convertido en un caso de estudio sobre la diversificación y el posicionamiento en la obra pública y de servicios en la provincia de Buenos Aires.
Históricamente registrada bajo el rubro de "Construcción y Colocación de Revestimientos", la firma de Scarpinelli ha demostrado una flexibilidad asombrosa. Actualmente, Sucoas no solo es la prestataria vigente del servicio en el puerto, sino que ha sabido tejer una red de antecedentes que incluyen desde el mantenimiento de videovigilancia hasta obras de infraestructura escolar y ferroviaria.
Detrás del éxito de Sucoas se encuentra la figura de Gabriel Oscar Scarpinelli. Egresado de la UNLP y con una presencia institucional activa como vocal suplente en APYMECO (Asociación de PyMEs Constructoras), Scarpinelli encarna el perfil del empresario que entiende que el valor de una pyme no reside solo en su capacidad técnica, sino en su capacidad de respuesta integral.
A diferencia de los grandes holdings constructores, Scarpinelli ha cultivado un perfil de "gestión de cercanía". Se lo vió en inauguraciones de obras escolares en Chascomús y en aperturas de sobres en Trenes Argentinos. Esta ubicuidad le ha permitido a Sucoas mutar de una empresa de construcción a una plataforma de servicios múltiples que hoy gestiona la seguridad de uno de los nodos logísticos más sensibles del país.
La licitación, marcada como "En curso", abre un interrogante técnico-comercial: ¿Podrá una empresa de origen constructor retener un contrato de seguridad de escala millonaria frente a competidores de nicho?
La ventaja competitiva de Sucoas radica en su conocimiento del terreno. Ya gestionan la central de monitoreo y conocen la fibra operativa del puerto. Para Sucoas SRL, esta licitación no es solo un contrato; es la validación definitiva de que una pyme local, con astucia política y diversificación técnica, puede sentarse en la mesa de los grandes números de la provincia.
De todas formas consultadas las fuentes del Puerto La Plata por el equipo de "Desconfiados", confirmaron que por el momento la licitación no fue adjudicada y al expediente lo tiene la comisión evaluadora.