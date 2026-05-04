Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de mayo de 2026 CONFERENCIA

“Catástrofe productiva”: Bianco apuntó contra una "decisión política" que ataca el empleo bonaerense

Bianco detalló la agenda semanal del gobernador, con inauguraciones, entregas y convenios en Ensenada, Dolores, Guido, Almirante Brown y Córdoba. En paralelo, cuestionó al Gobierno nacional por la crisis económica, despidos y la política exterior.

Compartir