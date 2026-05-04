4 de mayo de 2026
CONFERENCIA
“Catástrofe productiva”: Bianco apuntó contra una "decisión política" que ataca el empleo bonaerense
Bianco detalló la agenda semanal del gobernador, con inauguraciones, entregas y convenios en Ensenada, Dolores, Guido, Almirante Brown y Córdoba. En paralelo, cuestionó al Gobierno nacional por la crisis económica, despidos y la política exterior.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, encabezó este lunes la habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde repasó la agenda del gobernador Axel Kicillof y volvió a apuntar contra la gestión nacional por la situación económica, el empleo y la política exterior.
Según precisó, el mandatario iniciará su actividad el martes en Ensenada, donde participará de la inauguración del nuevo edificio municipal, en el marco del 225° aniversario del distrito. Se trata de una obra de 4.000 metros cuadrados, con seis pisos y 200 puestos de trabajo, construida por trabajadores municipales.
El miércoles, Kicillof se trasladará a Dolores. Allí encabezará la entrega de 300 escrituras en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, además de equipamiento ambiental, insumos para reciclado, luminarias y una ambulancia de alta complejidad. También recorrerá una fábrica local de alfajores con proyección exportadora, incorporada al programa “Sabores Bonaerenses”.
Ese mismo día, la agenda continuará en General Guido. El gobernador inaugurará un salón de usos múltiples en una escuela secundaria, visitará una institución rural con energía solar y entregará kits de huerta, composteras y equipamiento ambiental. La jornada cerrará con la inauguración de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), con una inversión superior a los $2.600 millones.
El jueves, el mandatario estará en Almirante Brown, en la localidad de Glew, donde pondrá en funcionamiento nuevas bases operativas de seguridad —incluyendo una del Grupo de Apoyo Departamental y otra de la UTOI— y participará de la inauguración de la ampliación del Instituto Superior de Formación Docente N°41. Esta última obra, con una inversión de $3.200 millones, fue finalizada con financiamiento municipal tras la paralización de fondos nacionales.
La actividad continuará el viernes en Córdoba, donde Kicillof firmará convenios turísticos y culturales en Cosquín, y acuerdos académicos con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para el desarrollo de carreras en la provincia. También participará de un congreso de la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) y presentará su libro en la capital cordobesa. El sábado, hará lo propio en la Feria del Libro.
En paralelo, Bianco volvió a trazar un diagnóstico crítico sobre la situación económica del país. Citó informes que dan cuenta de la pérdida de casi 80 mil empleos industriales desde la asunción de Javier Milei, el cierre de empresas, la caída del consumo y el avance del trabajo precario.
“El trabajador que pierde su empleo formal termina muchas veces en condiciones mucho peores, sin derechos ni ingresos suficientes”, advirtió. También cuestionó el aumento de combustibles y sostuvo que responde a una “decisión política” del Gobierno nacional.
El funcionario también denunció despidos en organismos públicos, como el Servicio Meteorológico Nacional y el Correo Argentino, y alertó por el impacto en la actividad económica y el turismo, tras un fin de semana largo con baja ocupación.
Por último, Bianco criticó la política exterior del Ejecutivo nacional, en particular el vínculo con Estados Unidos y su postura frente a la causa Malvinas. Señaló que el Gobierno mantiene una “alineación automática” y reclamó reforzar los reclamos de soberanía en foros internacionales.
Mientras tanto, defendió las políticas provinciales para amortiguar la crisis, como los descuentos de Cuenta DNI, que —según indicó— permiten un ahorro mensual significativo para los usuarios.