Volver | La Tecla Nacionales 3 de mayo de 2026 ESCALAN LAS TENSIONES

Irán desafía a Trump y lo obliga a elegir entre un acuerdo o una nueva escalada militar

La Guardia Revolucionaria endureció su postura y advirtió que Estados Unidos tiene cada vez menos margen de maniobra en medio de negociaciones estancadas y una tregua frágil. Desde Washington, Trump aseguró que está estudiando la propuesta de Irán, pero indicó que no cree que será "aceptable".

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