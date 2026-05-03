3 de mayo de 2026
ESCALAN LAS TENSIONES
Irán desafía a Trump y lo obliga a elegir entre un acuerdo o una nueva escalada militar
La Guardia Revolucionaria endureció su postura y advirtió que Estados Unidos tiene cada vez menos margen de maniobra en medio de negociaciones estancadas y una tregua frágil. Desde Washington, Trump aseguró que está estudiando la propuesta de Irán, pero indicó que no cree que será "aceptable".
La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este domingo luego de que la Guardia Revolucionaria iraní lanzara una advertencia directa al presidente estadounidense, Donald Trump, al plantearle una disyuntiva que considera decisiva para el futuro del conflicto: aceptar un “mal acuerdo” con Teherán o enfrentar una operación militar que calificó como “imposible”.
El mensaje fue difundido a través de la red social X por el servicio de inteligencia del organismo militar iraní, que aseguró que el margen de maniobra de Washington se redujo significativamente tras el envío de una propuesta formal de paz por parte de la República Islámica.
La declaración se produce en medio de una frágil tregua vigente desde el 8 de abril, luego de casi 40 días de enfrentamientos, bombardeos y represalias cruzadas entre Irán, Israel y Estados Unidos en distintos puntos de Medio Oriente. Pese al alto el fuego, las negociaciones diplomáticas permanecen estancadas y el conflicto continúa latente.
Desde Washington, Trump confirmó que analizará la propuesta enviada por Teherán, aunque expresó dudas sobre la posibilidad de alcanzar un entendimiento. “Pronto revisaré el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable”, escribió en su plataforma Truth Social.
El mandatario republicano volvió a endurecer su postura frente al régimen iraní y sostuvo que las autoridades persas aún no pagaron “un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo en los últimos 47 años”.
Las conversaciones entre ambas partes no lograron reactivarse desde el encuentro fallido celebrado en Islamabad el 11 de abril. Las diferencias se concentran principalmente en el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones económicas y el control del estrecho de Ormuz, un corredor estratégico por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.
Según medios iraníes, Teherán presentó un plan de 14 puntos a través de Pakistán. La propuesta incluiría la retirada de fuerzas estadounidenses cercanas a la región, el desbloqueo de activos iraníes congelados, el levantamiento de sanciones, indemnizaciones y un nuevo mecanismo de gestión para el estrecho de Ormuz, además del cese definitivo de hostilidades en distintos frentes, incluido Líbano.
El control de Ormuz se mantiene como uno de los principales focos de tensión. Estados Unidos sostiene medidas de presión económica y marítima sobre Irán, mientras que Teherán insiste en negociar restricciones vinculadas a su programa nuclear a cambio de beneficios económicos y garantías políticas.
Consultado sobre una eventual reanudación de operaciones militares, Trump evitó cerrar esa posibilidad. “Si se portan mal, si hacen algo malo, pero ahora mismo ya veremos”, declaró, y agregó que un nuevo ataque “podría ocurrir, sin duda”.
Mientras persiste el bloqueo diplomático, el trasfondo nuclear continúa siendo el principal punto de disputa. Washington exige que Irán abandone sus reservas de uranio altamente enriquecido, mientras Teherán insiste en que su programa tiene fines pacíficos y propone postergar esa discusión para etapas posteriores de negociación.