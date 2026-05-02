Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de mayo de 2026 DECLARACIONES

Legisladores de varios partidos pidieron por la liberación de Schlotthauer y Giachello

Referentes de la Cámara de Diputados se sumaron a una iniciativa comandada por Cristian Castillo para pedir por la liberación de la diputada bonaerense del Frente de Izquierda, detenida por el ejército de Israel

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