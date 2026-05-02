2 de mayo de 2026
DECLARACIONES
Legisladores de varios partidos pidieron por la liberación de Schlotthauer y Giachello
Referentes de la Cámara de Diputados se sumaron a una iniciativa comandada por Cristian Castillo para pedir por la liberación de la diputada bonaerense del Frente de Izquierda, detenida por el ejército de Israel
Tras conocerse el pasado jueves la detención de la diputada bonaerense del Frente de Izquierda, Mónica Scholtthauer, quien se encontraba en la Flotilla Global Sumud para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, un grupo de diputados bonaerenses de renombre exigieron la liberación de la dirigente de Izquierda Socialista y de su par del Partido Obrero, Pablo Giachello.
Ambos integraron la lista del Frente de Izquierda por la Tercera Sección electoral. Actualmente Scholtthauer tiene su banca en la Cámara Baja, mientras que Giachello tendrá su oportunidad de participar de las sesiones debido al enroque de bancas que realiza el espacio político.
Para presionar por su liberación, un nutrido grupo de diputados bonaerenses de todos los sectores se sumó a una iniciativa impulsada por Cristian Castillo para exigir su inmediata liberación y regreso a suelo argentino junto a todos los integrantes de la flotilla.
Además de Castillo, los firmantes fueron Facundo Tignanelli y Rubén Eslaiman (Unión por la Patria); Andrés de Leo (Coalición Cívica); Diego Garciarena y Alejandra Lordén (UCR-Cambio Federal), Gustavo Cuervo (Nuevos Aires), Martín Rozas (Unión y Libertad); además del bloque de Izquierda Socialista que integra el Frente de Izquierda Unidad. No hubo adhesiones del PRO ni de La Libertad Avanza.
En el comunicado, los diputados firmantes expresaron su “preocupación ante la detención de la Diputada por la 3ra sección Mónica Schlotthauer por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad”.
Acto seguido añadieron que el pasado 29 de abril, “las Fuerzas armadas israelíes (FDI) interceptaron en el Mediterráneo a las casi 60 embarcaciones de la Flotilla Global Sumud que se dirigían a Gaza, en su misión de solidaridad humanitaria con el pueblo palestino. Esta detención se da en aguas internacionales cercanas a la isla de Creta, Grecia, hacia donde se dirigían para reabastecerse en su camino a Gaza a más de 1.100 kilómetros de Gaza y de Israel”.
Allí sostuvieron: “La Flotilla, integrada por 194 activistas de todo el mundo, incluidos 11 argentinos/as, como la Diputada de esta Honorable Cámara, Mónica Schlotthauer de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, había partido el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta, en Sicilia”.
“Siendo así que en la actualidad desconocemos el paradero de los tripulantes de la Flotilla, entre los cuales, además, se encuentran el Diputado electo por la Provincia de Buenos Aires Pablo Giachello del PO en el FIT-U y la Diputada Nacional electa Celeste Fierro del MST en el FIT-U; como así también los compañeros Ezequiel Peressini, Raúl Laguna Bosch y Cristina Agüero”, añadieron los legisladores.
“Reclamamos el esclarecimiento inmediato de esta situación y la liberación de todos los tripulantes de la Flotilla, garantizando su integridad. Así también, le exigimos a la Cancillería argentina una pronta intervención en resguardo de los tripulantes argentinos de la flotilla”, cerraron.