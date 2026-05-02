Volver | La Tecla Nacionales 2 de mayo de 2026 COPARTICIPACIÓN

Sigue el ajuste en las provincias: Nación recortó y se profundiza el ahogo fiscal

Las transferencias automáticas registraron otra caída real en abril y acumulan un fuerte retroceso en 2026. La baja de la recaudación nacional impacta de lleno en las arcas provinciales y reaviva la tensión entre gobernadores y Casa Rosada.

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