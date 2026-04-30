Volver | La Tecla Informe Especial 30 de abril de 2026 ACUERDOS INCUMPLIDOS

En busca de la palabra empeñada

La oposición y algunos sectores internos del peronismo reclaman a Axel Kicillof que haga efectivas las promesas hechas en tiempos de rosca. Corte, re- re, sillones y apellidos en danza.

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