En busca de la palabra empeñada 

La oposición y algunos sectores internos del peronismo reclaman a Axel Kicillof que haga efectivas las promesas hechas en tiempos de rosca. Corte, re- re, sillones y apellidos en danza.
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Entre las reglas no escritas de la vida está aquella que exige cumplir la palabra empeñada, honrar deudas y respetar acuerdos. La política, claro está, no escapa a estas líneas gruesas, aunque abundan en esta actividad los ejemplos contrarios.
El reclamo de un grupo de intendentes de la UCR para que el 100% de los fondos coparticipables sea de libre disponibilidad (no atados de manera obligatoria a la realización de obras) volvió a poner los reflectores sobre una cuestión tan sensible como la mencionada.
Tras reunirse con el jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, la mano derecha del mandatario tomó el micrófono y ejerció presión sobre los legisladores para que transformen los fondos de la Bicameral, creada para disponer del 30% del dinero ingresado por toma de deuda, en pesos con destino a discreción por parte de los jefes comunales.
La reacción de la oposición no se hizo esperar. “No sé qué quiere inventar, si el proyecto que envió el Ejecutivo ni siquiera contemplaba un fondo para los 135 municipios. Fuimos nosotros los que presionamos para incluirlo”, señaló un legislador no oficialista.
En tal sentido, el diputado refirió a La Tecla que la creación de esa instancia en la Legislatura fue acordada con los propios legisladores del oficialismo, tanto los que responden a Axel como los camporistas y los massistas, además de los que pertenecen al “grupo de los intendentes”.
La realidad marca que las disputas en el oficialismo tienen paralizada la actividad legislativa. No solo no ha podido sesionar, ni siquiera pudieron conformarse las comisiones. Tampoco la Bicameral, que tiene ya definidos los 7 representantes de la Cámara Baja pero no los del Senado, donde la pelea interna es más encarnizada.
En sus redes, el presidente del bloque UCR-Cambio Federal, Diago Garciarena, recordó que la propuesta original del Ejecutivo no contemplaba la libre disponibilidad. y citó el texto de la iniciativa: “En ningún caso el municipio podrá utilizar los fondos percibidos para financiar gastos corrientes”. Y que fue la Legislatura la que corrigió la cuestión.
“No es solo el problema de los fondos, de si son o no de libre disponibilidad. Hay otras cuestiones que el Gobernador no cumplió, que habían sido acordadas, como completar los cuatro lugares vacantes de la Suprema Corte”, lanzó un radical a este medio.
Al respecto, añadió: “El tema de fondo es que es una mala señal, para la política y también para la sociedad, que los dirigentes nos acostumbremos a no cumplir los acuerdos”.
Lo de la Suprema Corte toca directamente el corazón de la UCR, habida cuenta de que en el pacto figuraba la concesión de una silla en el máximo órgano de Justicia provincial para un radical. O una, ya que mujeres de este partido presionan para que sea una cortesana.
Por el momento no se evidencia intención de parte del oficialismo de abrir la caja de pandora de la discusión judicial. Algunos lo atribuyen a cierto temor a que se desate una interna feroz, que se sume a la ya tensionada lucha intestina en el oficialismo, a pesar de que, en teoría, el reparto de los tres sillones para el oficialismo implicaba uno para cada sector: el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el Frente Renovador y La Cámpora.
Con las cámaras inactivas (sesionaron por última vez de manera especial para recordar el 24 de marzo, sin posibilidad de debatir o aprobar proyectos), por lo que el Ejecutivo tiene un argumento para justificar el retraso en avanzar con las reelecciones indefinidas, reclamadas por un nutrido grupo de intenddentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
Con algunos cargos por cubrir (Defensor General de la Provincia, Subprocurados y otros, ver nota aparte) la fiabilidad y la confianza que genera el Gobernador aparece en el horizonte como un elementos a considerar en tiempos de rosca.
SILLONES VACIOS Cargos vacantes y un frenazo en la designación de cargos en la Justicia
En la lista del debe, el gobernador Kicillof tiene algunas cuentas pendientes. Una de ellas es la designación del Subprocurador provincial. La vacante se produjo tras la aceptación de la renuncia de Juan Ángel De Oliveira en mayo de 2024.
De igual modo, tampoco se avanzó con el nombramiento del Defensor General de la provincia de Buenos Aires (también el Sub), cargo para el cual el Consejo de la Magistratura seleccionó 7 nombres para ambos cargos: Marcelo Domínguez, Romina Donato, Marcelo García, Andrés Harfuch, Pablo Little, Luciano Marino y Omar Ozafrain. A pesar de que el último año se produjo un avance importante en cuanto a la designación de cargos en la justicia provincial, algunas vacantes son de real trascendencia como el jueces de la Cámara de Casación Penal y otras instancias de trascendencia que esperan resolución.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Cuatro sillones vacantes generan malestar en la oposición legislativa
“No hay nada más importante en política que la palabra. Si hay acuerdos que se hicieron, éstos deben cumplirse”, aseguró el senador nacional Maximiliano Abad en una entrevista concedida al programa Desconfiados de Cadena Río (88.7 FM).
La referencia lleva al reclamo del radicalismo provincial para que el Gobernador cumpla con el acuerdo de diciembre, que permitió al oficialismo aprobar leyes claves como el Presupuesto y el Endeudamiento.
A los boina blanca se les prometió uno de los sillones vacantes en la Suprema Corte bonaerense, de los cuatro que restan cubrir tras la jubilación de Luis Genoud, la renuncia de Eduardo De Lázzari y Juan Carlos Hitters, y el fallecimiento del juez Héctor Negri.
“En el acuerdo en dos etapas, a la UCR se le debió cumplir antes de la feria judicial, mientras que los representantes del peronismo debieron designarse en diciembre, pero los llevó puestos la interna”, señaló un referente del radicalismo.
Con tres cortesanos sentados a la mesa, no son pocos los que aseguran que debe reconstituirse el número de manera urgente, mientras que otros hablan de una comodidad en el funcionamiento con sólo tres integrantes.
Incluso van más allá y refieren cierta cercanía de la ex presidenta del cuerpo, Hilda Kogan (fue reemplazada días atrás por Sergio Torres en la conducción), con Axel Kicillof, que permitiría alguna sintonía en cuanto al avance de ciertos temas.
Además del reclamo de la UCR, también el massismo hizo saber al Ejecutivo que espera la cobertura de vacantes en el máximo órgano de justicia provincial, en un esquema inicial que contemplaba tres lugares para el peronismo.
Según trascendió, el Frente Renovador maneja dos nombres: el diputado nacional Ramiro Gutiérrez y la senadora provincial Valeria Arata, mientras que el kicillofismo baraja a Federico Thea, presidente del Tribunal de Cuentas y Santiago Pérez Teruel, Asesor General de Gobierno.
Finalmente, el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, suena como potable para el kirchnerismo/camporismo.
ESPERAN EL PROYECTO Reelecciones indefinidas, reclamo de intendentes con sello MDF
Es un tema incómodo, que la sociedad mira de reojo y con desconfianza. La posible reelección indefinida de intendentes (también de legisladores) es un deseo de muchos jefes comunales, de todos los espacios políticos, aunque nadie quiere aparecer como punta de lanza de esta iniciativa que va en contra del discurso de la renovación.
De acuerdo a la normativa vigente, más de 80 jefes comunales quedarían fuera de la posibilidad de reelegir en 2027, al haber transcurrido más de dos periodos consecutivos en el sillón del Ejecutivo.
Así, en los primeros días de marzo, los alcaldes peronistas del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), columna basal del kicilllofismo, pisaron el acelerador y lograron arrancarle al gobernador el compromiso de enviar un proyecto de ley para derogar la limitación de mandatos.
“Hay otro tema que tiene que ver con lo electoral, que para nosotros es muy importante seguir trabajándolo y discutiendo: tiene que ver con la reelección de los intendentes. Es algo que hemos planteado y varias fuerzas ya lo volvieron a plantear. Así que seguramente será uno de los temas de discusión y debate en los próximos meses”, aseguró tiempo atrás el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, mano derecha del mandatario provincial.
A pesar de que la actividad legislativa está paralizada por las internas, especialmente del oficialismo (ni siquiera se constituyeron las comisiones), el Ejecutivo no ha ingresado en las cámaras una propuesta en tal sentido. Y algunos mandamases comienzan a reclamar que Axel cumpla la palabra empeñada.
En tal sentido, el massismo adelantó que no acompañará el regreso de las re re, recordando que fue impulsor, junto con Cambiemos, de la limitación de mandatos. La Cámpora no ha hecho pública su postura, aunque presentó el año pasado un proyecto para la reelección de legisladores y concejales, dejando al margen a los jefes comunales de esta posibilidad.
LEGISLATURA Libertarios dispuestos a levantar la mano, en la lista de defraudados
Sin mayoría propia en la Legislatura, el Ejecutivo provincial que encabeza Axel Kicillof se vio obligado, desde el inicio de su gestión, a negociar con diferentes actores políticos para poder aprobar leyes.
Con las elecciones de 2023, un grupo de libertarios ingresaron a la Cámara de Diputados y crearon un bloque con nueve integrantes. Poco tiempo después se distanciaron de La Libertad Avanza y tomaron mayor independencia en cuanto a sus apoyos parlamentarios. Poco a poco, los conducidos por Gustavo Cuervo -presidente del Partido Renovador Federal de la Provincia- comenzaron a acercarse al peronismo, acompañando varias de las iniciativas que impulsó ese bloque e, incluso, iniciativas del Ejecutivo.
Sin embargo, los acompañamientos al oficialismo fueron cada vez menos y mayores las discrepancias, que se manifestaron no solo en el recinto sino también en las comisiones de trabajo.
Según refirieron a La Tecla, el entonces bloque Unión, Renovación y Fe arrancó a Kicillof un compromiso para dar apoyo a las iniciativas de los peronistas.
“Se les prometió algo, un lugar en el directorio del Banco Provincia, por ejemplo, pero no se les cumplió”, señaló un operador legislativo del oficialismo.
Cuentan que el canal para conseguir apoyos de los libertarios “dialoguistas” lo creó el Frente Renovador, que reclamó sin éxito el pago de lo acordado.