Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de abril de 2026 ANTE EL HECHO CONSUMADO

La Provincia busca una “agenda” frente a la reforma laboral

Tras la ratificación de la vigencia de la ley en la Justicia, el gobierno bonaerense concretará un Congreso del Trabajo en el que se debatirá cómo seguir “protegiendo” a los trabajadores en el nuevo contexto. Kicillof encabezará la apertura y el cierre.

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