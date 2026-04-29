29 de abril de 2026
ANTE EL HECHO CONSUMADO
La Provincia busca una “agenda” frente a la reforma laboral
Tras la ratificación de la vigencia de la ley en la Justicia, el gobierno bonaerense concretará un Congreso del Trabajo en el que se debatirá cómo seguir “protegiendo” a los trabajadores en el nuevo contexto. Kicillof encabezará la apertura y el cierre.
La reforma laboral pergeñada por el gobierno de Javier Milei y sancionada en el Congreso ya se encuentra vigente, en virtud de fallos judiciales que rechazaron la presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT) para que fuera desactivada. Ante ese panorama, el gobierno bonaerense buscará sentar una “agenda” para moverse en el nuevo contexto, de manera de seguir “protegiendo a los trabajadores”.
El gobernador Axel Kicillof será la principal figura del Congreso Bonaerense del Trabajo, que se hará en Mar del Plata dentro de un mes (más precisamente el 28 y 29 de mayo), y en el que se debatirá la forma de enfrentar el avance de la precarización laboral.
“En un momento en el que se discuten derechos y hay profundas transformaciones en el campo del trabajo como derivación de la ley de pseudo modernización laboral, creemos fundamental abrir ámbitos de encuentro para debatir, compartir experiencias y construir una agenda común”, explicó el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. “Este congreso tiene ese sentido: defender el trabajo, fortalecer la producción y proyectar, desde una mirada federal y bonaerense, un futuro con más derechos para las y los trabajadores.”
Kicillof participará encabezando los actos de apertura y cierre del Congreso, que tendrá lugar en el hotel 13 de Julio de la ciudad balnearia.
El Gobernador ya marcó reiteradamente su posición sobre el tema. La última vez fue cuando recibió a ministros y secretarios de Trabajo de diferentes provincias en la Gobernación. Allí, aseguró que la Provincia seguirá “protegiendo a las y los trabajadores” a pesar de que el gobierno de Milei procura “degradar los derechos laborales y que nadie se ocupe de ellos”.
En el primer Congreso Bonaerense del Trabajo participarán funcionarios provinciales, intendentes, sindicalistas y representantes de universidades y empresas; también se espera que participen invitados internacionales y de otras provincias. Habrá paneles de debate sobre formación profesional, empleo y derechos laborales.