La política bonaerense, entre el apoyo y el repudio a Manuel Adorni en su Día D

La Tecla
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En el Congreso de la Nación, acompañando el informe de gestión del Jefe de Gabinete @madorni— Carlos Curestis (@CarlosCurestis) April 29, 2026
Dejamos atrás años de desorden y relato. Hoy hay un rumbo claro y decisiones que empiezan a poner orden donde durante mucho tiempo se hizo todo mal.@JMilei @KarinaMileiOk… pic.twitter.com/wlR0z448oJ
Escuchando al Jefe de Gabinete, @madorni, cumpliendo su rol constitucional en su presentación del Informe de Gestión 2026 en el Congreso de la Nación.— Sebastián Pareja (@SPareja_) April 29, 2026
Un repaso claro del punto de partida de desorden y decadencia recibido, pero también una hoja de ruta del país que estamos… pic.twitter.com/VEaMdGaWuF
LA DECEPCIÓN AVANZA— Manuel Passaglia (@manupassaglia) April 29, 2026
Mientras los argentinos sufren la pérdida de empleo, el cierre de industrias y la incertidumbre para llegar a fin de mes, el sistema político está pendiente del discurso y el circo armado para defender al denunciado @madorni.
En vez de estar trabajado, el… https://t.co/cGAf2GSp2D
Fue lamentable el espectáculo de Milei, Adorni y compañía en el Congreso. Independientemente de la gravedad de los hechos de corrupción que están a la vista, el Gobierno propone un juego provocador, una ficción absurda que se burla de la sociedad y degrada con mentiras un espacio…— Martín Sabbatella (@Sabbatella) April 29, 2026