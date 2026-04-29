La política bonaerense, entre el apoyo y el repudio a Manuel Adorni en su Día D

En el Congreso de la Nación, acompañando el informe de gestión del Jefe de Gabinete @madorni



Dejamos atrás años de desorden y relato. Hoy hay un rumbo claro y decisiones que empiezan a poner orden donde durante mucho tiempo se hizo todo mal.@JMilei @KarinaMileiOk… pic.twitter.com/wlR0z448oJ — Carlos Curestis (@CarlosCurestis) April 29, 2026

Escuchando al Jefe de Gabinete, @madorni, cumpliendo su rol constitucional en su presentación del Informe de Gestión 2026 en el Congreso de la Nación.



Un repaso claro del punto de partida de desorden y decadencia recibido, pero también una hoja de ruta del país que estamos… pic.twitter.com/VEaMdGaWuF — Sebastián Pareja (@SPareja_) April 29, 2026

LA DECEPCIÓN AVANZA



Mientras los argentinos sufren la pérdida de empleo, el cierre de industrias y la incertidumbre para llegar a fin de mes, el sistema político está pendiente del discurso y el circo armado para defender al denunciado @madorni.



En vez de estar trabajado, el… https://t.co/cGAf2GSp2D — Manuel Passaglia (@manupassaglia) April 29, 2026