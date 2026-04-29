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29 de abril de 2026
EXPOSICIÓN CALIENTE

La política bonaerense, entre el apoyo y el repudio a Manuel Adorni en su Día D

Legisladores nacionales y provinciales y dirigentes del gobierno bonaerense se manifestaron respecto de la exposición del jefe de gabinete en el Congreso.

La política bonaerense, entre el apoyo y el repudio a Manuel Adorni en su Día DLa política bonaerense, entre el apoyo y el repudio a Manuel Adorni en su Día DLa política bonaerense, entre el apoyo y el repudio a Manuel Adorni en su Día D
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La exposición en el Congreso Nacional del jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, investigado judicialmente y cuestionado por las revelaciones sobre sus viajes y operaciones inmobiliarias, concitó repercusiones varias en la política bonaerense, que se dividió entre el apoyo del ala libertaria (concentrada en señalar los logros del gobierno de Javier Milei) y las fuertes críticas de sectores opositores (que pusieron el foco en la permanencia de Adorni en el gobierno nacional a pesar de los desafíos que enfrenta en la Justicia).

Varios legisladores libertarios de la provincia de Buenos Aires estuvieron presentes en el Congreso para apoyar al jefe de gabinete y al gobierno de Milei en general. La diputada Florencia Retamoso publicó una foto en X (antes Twitter) con un mensaje que seguía la línea del oficialismo frente a la exposición: “El desorden quedó atrás; hoy la hoja de ruta es clara: libertad, transparencia y crecimiento para todos los argentinos”, escribió.

La política bonaerense, entre el apoyo y el repudio a Manuel Adorni en su Día D

El presidente de bloque provincial de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Carlos Curestis, también estuvo presente. Desde un palco del Congreso tuiteó: “Dejamos atrás años de desorden y relato. Hoy hay un rumbo claro y decisiones que empiezan a poner orden donde durante mucho tiempo se hizo todo mal.”
 

Otro apoyo decisivo lo dio el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires y actual diputado nacional Sebastián Pareja, quien consideró que la exposición de Adorni fue “un repaso claro del punto de partida de desorden y decadencia recibido, pero también una hoja de ruta del país que estamos construyendo, con libertad, orden y reglas claras para crecer”.
 

Desde el espectro opositor, en cambio, las críticas apuntaron a desmentir el relato de Adorni sobre los logros del gobierno y la presencia de Milei y su gabinete para apoyar al alto funcionario.

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Teresa García, exministra y ex senadora provincial y dirigente cristinista, le dedicó varias publicaciones en la misma plataforma a la exposición de Adorni. “El gobierno hizo negocios con los discapacitados(licitaciones truchas con medicamentos, insumos, sillas de ruedas, prótesis...); el Deslomado Adorni nos miente en la cara y dice que ‘ordenaron’ el área”, señaló en una de ellas. También retuiteó una intervención irónica del escritor Jorge Asís.

La política bonaerense, entre el apoyo y el repudio a Manuel Adorni en su Día D

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, consideró por su parte que Adorni “le debe explicaciones a la sociedad: cómo es que sostiene su nivel de vida lujoso, a la par de que el gobierno de Milei recorta fondos y da de baja programas que son básicos para la calidad de vida de la población”.

Por otro lado, el diputado provincial Manuel Passaglia (Hechos) cuestionó la presencia del Presidente y sus ministros durante la exposición del jefe de gabinete, algo inédito en la historia argentina, pero, fiel a su estrategia de diferenciación, también marcó distancia respecto de otros sectores opositores.
 

“En vez de estar trabajando, el presidente @jmilei y todo su gabinete decidieron ser espectadores de un show montado con música de Rocky con el único objetivo de seguir agrandado su conveniente grieta”, manifestó Passaglia. “Sigo insistiendo: a la política le conviene hablar de los viajes de Adorni y sus casos de corrupción porque nadie quiere hablar de los verdaderos problemas de la gente, esos que se ven y te cuentan en la calle cada vez más argentinos cuando los escuchas, algo que el gobierno esquiva. Hoy la oposición seguramente le haga el juego al gobierno, buscando tener sus recortes para redes sociales. Porque ellos también son parte interesada de esa grieta. Nosotros creemos que este circo no conduce a nada.”

El presidente de Nuevo Encuentro, ex intendente de Morón y ex titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Martín Sabbatella, también fue duro con Adorni y el gobierno libertario en general: “Fue lamentable el espectáculo de Milei, Adorni y compañía en el Congreso. Independientemente de la gravedad de los hechos de corrupción que están a la vista, el gobierno propone un juego provocador, una ficción absurda que se burla de la sociedad y degrada con mentiras un espacio institucional como el Congreso Nacional”, resaltó.
 
 

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