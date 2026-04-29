29 de abril de 2026
CON MUCHA TENSIÓN
Adorni fue al Congreso en un clima caliente: dijo que no va a renunciar y respaldó el rumbo económico
El Jefe de Gabinete tuvo su reaparición pública para defender las políticas del gobierno libertario en el marco de su informe de gestión en la Cámara de Diputados. Hubo gritos, preguntas incómodas, y un legislador radical lo chicaneó acercándole un ejemplar de la Constitución
En una jornada caliente en la Cámara de Diputados de la Nación, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso este miércoles ante legisladores y defendió con énfasis el rumbo económico del Gobierno nacional, en medio de cuestionamientos opositores por el ajuste, la caída de la actividad y el impacto social de las medidas oficiales.
La presentación se dio en un clima político tenso, atravesado por cruces verbales, interrupciones y reproches de distintos bloques, que buscaron interpelar al funcionario sobre el impacto del programa económico impulsado por el presidente Javier Milei.
Durante su intervención, Adorni sostuvo que el Gobierno atraviesa una “etapa de ordenamiento inevitable” tras años de desequilibrios fiscales y aseguró que las medidas adoptadas apuntan a evitar una crisis mayor. En ese sentido, insistió en que el déficit cero constituye el eje central de la administración libertaria.
El vocero planteó que la gestión heredó una situación económica crítica y defendió los recortes del gasto público, al considerar que son necesarios para estabilizar la macroeconomía y frenar la inflación. Según afirmó, el Ejecutivo prioriza “terminar con los privilegios de la política” antes que sostener estructuras estatales deficitarias.
La exposición estuvo marcada por cuestionamientos de diputados opositores, que reclamaron explicaciones sobre la caída del consumo, el deterioro salarial y la paralización de programas nacionales. Legisladores del peronismo y sectores dialoguistas señalaron además la falta de políticas de contención social frente al ajuste.
En varios pasajes se registraron momentos de tensión, con interrupciones y réplicas cruzadas. Adorni respondió con tono confrontativo a algunas intervenciones y reiteró que el Gobierno no modificará su hoja de ruta económica pese a las críticas.
Uno de los momentos más incómodos para Manuel Adorni fue su intercambio con el legislador Pablo Juliano, quien le acercó un ejemplar de la Constitución nacional y el presidente de la Cámara, Manuel Adorni, le cortó el micrófono en reiteradas oportunidades.
Durante su intervención, Juliano sentenció: “Estamos viendo que se invierte la carga de la prueba, que quien tiene que ser el fusible de un gobierno hace que concurra todo su gobierno entero a apoyarlo en el Congreso. Es raro lo que nos está pasando hoy acá, porque es la confirmación de lo que anunciaste en campaña: que Adorni es Milei. Eso se está cumpliendo".
"Qué rápido se acostumbró a ser casta. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque cuando usted asumió como vocero presidencial, sacó el traje en cuotas. Yo también. Fui al Carzalo, en la ciudad de La Plata, de donde somos los dos, y saqué el traje en cuotas, porque el tiempo de la Argentina era otro y usted venía a dar vuelta la página", añadió el legislador de Provincias Unidas.
La presencia del vocero presidencial en Diputados dejó en evidencia la estrategia oficial de trasladar la disputa política al ámbito parlamentario, en momentos en que el Ejecutivo necesita sostener respaldo legislativo para avanzar con reformas estructurales.
Desde el oficialismo destacaron la exposición como un gesto de transparencia institucional, mientras que desde la oposición calificaron la presentación como una defensa política del ajuste más que una rendición de cuentas.
La jornada volvió a reflejar el clima de polarización que atraviesa la relación entre el Gobierno y el Congreso: un oficialismo decidido a profundizar su programa económico y una oposición que busca capitalizar el malestar social creciente frente al impacto del plan libertario.
En varias instancias de su discurso, Adorni le dedicó varios fragmentos al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Cuestionó el desfinanciamiento de la Provincia a los hospitales SAMIC: “Vaya hipocresía la del ‘Estado Presente’. En este caso, parece no estar tan presente para los bonaerenses”. También hubo cruces por la obra pública, por las tasas municipales y solicitó que la Legislatura bonaerense trate el proyecto para prohibir los celulares en las cárceles.
Durante la jornada hubo fuertes reproches de legisladores de la oposición. Sobresalieron algunos discursos como el de Pablo Juliano, Natalia Zaracho, Rodolfo Tahilade y Germán Martínez. El presidente del bloque del peronismo sentenció: “Esta sesión nunca debió haber existido por dos motivos. Primero, porque el jefe de Gabinete debió haber renunciado antes, no me cabe la menor duda. Y en segundo lugar, porque se intentó montar una especie de show en la primera parte, absolutamente alejado de todo lo que ha sido la práctica parlamentaria, al menos aquí en la Cámara de Diputados”.
Antes de llegar a las 17, se produjo un cuarto intermedio a la espera de más respuestas de Manuel Adorni.
Tras el último cuarto intermedio, Adorni volvió al recinto a responder las preguntas que elaboró el sector del kirchnerismo. El jefe de gabinete no se movió el guion armado por el oficialismo y se encargó de responderle al peronismo con algunas chicanas. Durante sus intervenciones, Adorni aseguró que no va a renunciar y que no cometió ningún delito relacionado a las acusaciones en su contra.