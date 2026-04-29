Volver | La Tecla Nacionales 29 de abril de 2026 CON MUCHA TENSIÓN

Adorni fue al Congreso en un clima caliente: dijo que no va a renunciar y respaldó el rumbo económico

El Jefe de Gabinete tuvo su reaparición pública para defender las políticas del gobierno libertario en el marco de su informe de gestión en la Cámara de Diputados. Hubo gritos, preguntas incómodas, y un legislador radical lo chicaneó acercándole un ejemplar de la Constitución

Compartir