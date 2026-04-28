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28 de abril de 2026
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Juicio por la muerte de Maradona: Verónica Ojeda y Mario Baudry, protagonistas de una semana clave

Este martes 28 de abril de 2026, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro avanza con testimonios clave en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Verónica Ojeda, ex pareja del ídolo y madre de Dieguito Fernando, y el psicólogo Carlos Díaz, uno de los imputados por homicidio simple con dolo eventual, prestarán declaración en una jornada considerada crucial

Juicio por la muerte de Maradona: Verónica Ojeda y Mario Baudry, protagonistas de una semana clave
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El juicio oral por la muerte de Diego Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, entró en una semana decisiva con la declaración de dos testigos de alto impacto: Verónica Ojeda y el psicólogo Carlos Díaz.
 

Verónica Ojeda, quien ya había declarado extensamente en audiencias anteriores, es una de las voces más esperadas por la fiscalía y la querella. Se anticipa que brinde detalles sobre las dificultades que tuvo la familia para acceder a Maradona durante su internación domiciliaria en la casa de Tigre, así como posibles irregularidades en las decisiones médicas tomadas por el equipo encabezado por el neurocirujano Leopoldo Luque.
 

En este contexto, su pareja y representante legal, Mario Baudry afirmó que  Díaz y Luque son responsables por lo sucedido. Asimismo hizo énfasis en que los acusados intentan culpar a la familia por sus hechos maliciosos.
 

Junto a Ojeda, también declarará Rita Maradona, una de las hermanas del exfutbolista, quien aportará su visión sobre el vínculo familiar y el nivel de supervisión del tratamiento en los días previos al fallecimiento.
 

Por su parte, Carlos Díaz, uno de los siete u ocho imputados en la causa, prestará declaración indagatoria. La fiscalía lo señala como parte de una “internación domiciliaria deficiente y temeraria”, acusándolo de haber omitido señales de alerta sobre el evidente deterioro físico y mental de Maradona. La defensa del psicólogo, en tanto, sostiene que su rol fue estrictamente profesional y que las decisiones clínicas no dependían de su especialidad.
 

Los acusados enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. El debate se centra en determinar si existió una cadena de negligencias graves, falta de equipamiento médico adecuado en la vivienda y administración de medicamentos contraindicados para un paciente con graves problemas cardiológicos.
 

Esta semana resulta clave para el tribunal, ya que los testimonios de familiares cercanos y del propio psicólogo permitirán profundizar en la reconstrucción de las últimas horas y días de vida del ídolo mundial.
 

El proceso continúa en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, con expectativa por cómo impactarán estas declaraciones en la valoración de las responsabilidades del equipo médico y terapéutico que rodeaba a Maradona.

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