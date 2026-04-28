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28 de abril de 2026
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Impactante bólido iluminó el cielo de Buenos Aires y Uruguay

Una brillante bola de fuego cruzó la noche y sorprendió a miles de personas. El fenómeno, visible durante segundos, se viralizó y generó asombro en toda la región

Impactante bólido iluminó el cielo de Buenos Aires y Uruguay
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Un fenómeno astronómico poco habitual sorprendió a miles de personas en Argentina y Uruguay cuando una intensa bola de fuego atravesó el cielo nocturno, iluminando la oscuridad por algunos segundos y generando una ola de reacciones en redes sociales.
 

El episodio ocurrió cerca de la medianoche, momento en que numerosos testigos del Área Metropolitana de Buenos Aires y distintas ciudades uruguayas observaron un destello brillante que avanzaba a gran velocidad. La luz, de tonalidad verdosa, fue lo suficientemente potente como para destacarse incluso en zonas urbanas.
 

Quienes lograron presenciar el fenómeno lo describieron como un objeto incandescente que cruzó el firmamento en cuestión de segundos antes de desaparecer. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad y teléfonos celulares se difundieron rápidamente, multiplicando el impacto del evento.
 

Especialistas señalan que se trató de un bólido, un tipo de meteoro de gran tamaño que, al ingresar a la atmósfera terrestre, se vuelve extremadamente luminoso debido a la fricción con el aire. Este proceso provoca su incandescencia y, en la mayoría de los casos, su desintegración antes de alcanzar la superficie.
 

El color observado puede explicarse por la composición química del objeto y su interacción con los gases atmosféricos, lo que genera distintas tonalidades visibles desde la Tierra.
 

Aunque su duración fue breve, la intensidad del fenómeno y su amplia visibilidad lo convirtieron en un evento llamativo que interrumpió la rutina nocturna y despertó el interés por la actividad espacial que ocurre constantemente sobre el planeta.


 

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