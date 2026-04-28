Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de abril de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

“La Saladita": el principio y el final

Cómo nació la feria y cómo terminó de golpe. Las denuncias. El “Paseo de Compras Bristol” y el pliego que quedó inconcluso. La mirada del Ejecutivo y la palabra del Sivara.

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