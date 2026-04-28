28 de abril de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
“La Saladita": el principio y el final
Cómo nació la feria y cómo terminó de golpe. Las denuncias. El “Paseo de Compras Bristol” y el pliego que quedó inconcluso. La mirada del Ejecutivo y la palabra del Sivara.
“La Saladita” de Mar del Plata, que nació como una salida laboral en plena crisis social y ecónomica, se transformó con los años en un circuito comercial paralelo que movía millones sin control. Finalmente, quedó bajo las topadoras en un operativo histórico: más de 170 puestos demolidos, miles de productos secuestra dos y una causa federal en curso. Tras más de dos décadas de idas y vueltas legales, la feria de la Bristol pasó de ser un símbolo de supervivencia a convertirse en un problema incómodo para la ciudad.
El origen de la feria se remonta a fines de los años ’90. La crisis que marcó el final del menemismo empujó a miles hacia la informalidad. En ese contexto, el Concejo Deliberante habilitó en 1999, durante la gestión del radical Elio Aprile, un espacio precario sobre la vereda de la Unidad Turística Fiscal de Playa Bristol para los vendedores ambulantes. La autorización, limitada en el tiempo, pretendía contener una emergencia social que desbordaba los límites de la ciudad. El proyecto creció con rapidez. Lo que comenzó como un espacio de artesanías se convirtió en un paseo comercial amplio, donde con el paso de los años la indumentaria apócrifa fue ganando terreno. Los permisos precarios, siempre transitorios, se extendieron entre 2001 y 2005, durante las intendencias de Aprile y Daniel Katz, pero nunca hubo un marco normativo definido: faltaron reglamentaciones, controles y un esquema estable de funcionamiento. Aun así, la feria continuó con su actividad.
A partir de 2010, el predio funcionó directamente sin respaldo legal. Ya no era solo un refugio económico: operaba como un engranaje con lógica propia. La conducción sindical, históricamente liga da al Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara), concentró la gestión del espacio mientras los puestos crecían y la actividad se consolidaba al margen de la normativa. El rol del Sivara fue determinante. Durante años, César “Indio” Lencina, desde la Mutual 18 de Enero, ordenó y capitalizó la feria, en coordinación con la estructura nacional del gremio que dirigía su hermano José. Bajo su control, la feria pasó de ser una salida colectiva a un sistema centralizado, con manejo de la asignación de puestos y del funcionamiento interno del predio.
Tras la muerte de Lencina en 2022, se abrió un período de transición marcado por conflictos internos. La conducción pasó primero a Alberto Greco y luego a Juan Domingo Olmedo, como parte de un proceso de normalización impulsado por el sindicato a nivel nacional. Finalmente, a fines de 2025, Walter Rivero asumió como referente local, liderando una estructura consolidada pero cada vez más cuestionada por su operación y por la situación legal de sus integrantes.
La tensión se intensificó en 2021, cuando el gobierno de Guillermo Montenegro presentó un proyecto en el Concejo para reemplazar la feria por una nueva Unidad Turística Fiscal, el “Paseo de Compras Bristol”. La iniciativa buscaba ordenar el espacio y concesionarlo, con la promesa de “jerarquizar” la zona. La propuesta fue aprobada en 2022, pero quedó en pausa y el pliego nunca se realizó.
pliego nunca se realizó. El conflicto llegó a la Justicia. Denuncias por infracción a la Ley de Marcas, investigaciones federales y cruces políticos reavivaron la disputa. Durante 2024 y 2025, las medidas judiciales avanza ron hasta culminar en la intervención ordenada por el juez Santiago Inchausti.
El desenlace fue abrupto. El 15 de abril, un operativo conjunto de fuerzas federales, provinciales y municipales arrasó con la estructura. Prefectura incautó cerca de 8.000 pro ductos, valuados en unos 500 millones de pesos, durante seis allana mientos que también alcanzaron domicilios y locales vinculados al sindicato. Según la investigación, la feria operaba con cobros informales que podían generar millones por puesto, sin registros fiscales.
Además, Agustín Neme, a cargo del Ejecutivo local, presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en la feria. Según la denuncia habría una estructura organizada que operaba en beneficio propio y en detrimento de los feriantes.
La detención y posterior liberación de Rivero desarticuló cualquier intento de resistencia. La reacción del Sivara fue diferida: la primera convocatoria a protes tar se hizo para el lunes 20, pero por “cues tiones climáticas” la movilización se tras ladó al miércoles, sumándose otras dos concentraciones en el Municipio.
Además, Agustín Neme, a cargo del Ejecutivo local, presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en la feria. Según la denuncia habría una estructura organizada que operaba en beneficio propio y en detrimento de los feriantes. Ahora, las preguntas son dos: qué ocu rrirá con los feriantes que trabajaban y si la Municipalidad avanzará con el pliego del Paseo de Compras. En este marco, Neme señaló a La Tecla que: “El espacio recuperado es público y así se mantendrá mientras yo sea intendente”. Además, adelantó que se trabaja “para generar un lugar donde los feriantes puedan desarrollar su actividad”.