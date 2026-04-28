Apps
Martes, 28 abril 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
28 de abril de 2026
POLEMICA EN PUERTA

Vuelve el debate por Zona Fría: el Gobierno analiza recortar subsidios al gas

La Casa Rosada evalúa eliminar o modificar el régimen que hoy otorga descuentos de hasta 50% en tarifas, con impacto en Buenos Aires y otras provincias.

Vuelve el debate por Zona Fría: el Gobierno analiza recortar subsidios al gas
Compartir

El Gobierno nacional vuelve a analizar la posibilidad de eliminar el Régimen de Zona Fría, un esquema que hoy otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas para usuarios de regiones con bajas temperaturas, como Bahía Blanca y el sudoeste bonaerense. La iniciativa forma parte de un paquete de reformas energéticas que la Casa Rosada evalúa enviar al Congreso en las próximas semanas.

La propuesta busca recuperar el capítulo energético que había quedado fuera del Presupuesto 2026, donde ya se planteaba excluir a más de 3 millones de hogares del esquema de subsidios. Si bien el texto definitivo aún no está cerrado, dentro del oficialismo aseguran que la modificación del régimen es uno de los ejes centrales en discusión.

El sistema de Zona Fría fue creado en 2002 y ampliado en 2021 para incluir nuevas regiones, con vigencia hasta 2031. Actualmente se financia a través de un fondo fiduciario sostenido por un recargo en la tarifa de gas que pagan todos los usuarios del país, porcentaje que recientemente fue habilitado a subir del 7,5% al 11,25%.

Desde el Gobierno sostienen que la ampliación del beneficio incorporó zonas con climas menos rigurosos, lo que elevó el costo fiscal del esquema. Sin embargo, los intentos previos de recorte —tanto en la Ley Bases como en el Presupuesto— fueron rechazados en el Congreso, anticipando una nueva disputa política en torno al alcance de los subsidios energéticos.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

DECRETAZO

Alivio para consultores: la Provincia sube la URC y actualiza honorarios de contratación

El Ministerio de Economía bonaerense fijó un nuevo valor para la Unidad Retributiva de Contratación, que regula pagos a consultores. La actualización busca sostener la razonabilidad de los honorarios frente al contexto inflacionario y rige para servicios certificados desde abril.

NOTICIAS MÁS VISTAS

La respuesta de Bianco y Larroque a Máximo: “Con núcleo duro no la vamos a ganar”

Crisis alimentaria: suspendieron por 90 días el programa MESA bonaerense

Escándalo en SAE: suspenden a proveedor por presuntas irregularidades en alimentos

Tras el cambio de mando, la Corte bonaerense presionará por la autarquía

Después de Suipacha, la interna libertaria continúa en otro ring

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET