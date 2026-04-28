Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de abril de 2026 POLEMICA EN PUERTA

Vuelve el debate por Zona Fría: el Gobierno analiza recortar subsidios al gas

La Casa Rosada evalúa eliminar o modificar el régimen que hoy otorga descuentos de hasta 50% en tarifas, con impacto en Buenos Aires y otras provincias.

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