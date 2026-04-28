28 de abril de 2026
POLEMICA EN PUERTA
Vuelve el debate por Zona Fría: el Gobierno analiza recortar subsidios al gas
La Casa Rosada evalúa eliminar o modificar el régimen que hoy otorga descuentos de hasta 50% en tarifas, con impacto en Buenos Aires y otras provincias.
El Gobierno nacional vuelve a analizar la posibilidad de eliminar el Régimen de Zona Fría, un esquema que hoy otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas para usuarios de regiones con bajas temperaturas, como Bahía Blanca y el sudoeste bonaerense. La iniciativa forma parte de un paquete de reformas energéticas que la Casa Rosada evalúa enviar al Congreso en las próximas semanas.
La propuesta busca recuperar el capítulo energético que había quedado fuera del Presupuesto 2026, donde ya se planteaba excluir a más de 3 millones de hogares del esquema de subsidios. Si bien el texto definitivo aún no está cerrado, dentro del oficialismo aseguran que la modificación del régimen es uno de los ejes centrales en discusión.
El sistema de Zona Fría fue creado en 2002 y ampliado en 2021 para incluir nuevas regiones, con vigencia hasta 2031. Actualmente se financia a través de un fondo fiduciario sostenido por un recargo en la tarifa de gas que pagan todos los usuarios del país, porcentaje que recientemente fue habilitado a subir del 7,5% al 11,25%.
Desde el Gobierno sostienen que la ampliación del beneficio incorporó zonas con climas menos rigurosos, lo que elevó el costo fiscal del esquema. Sin embargo, los intentos previos de recorte —tanto en la Ley Bases como en el Presupuesto— fueron rechazados en el Congreso, anticipando una nueva disputa política en torno al alcance de los subsidios energéticos.