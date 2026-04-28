28 de abril de 2026
REVISTA QUé
Un sillón vacante y una jugada judicial: la salida que reordena posiciones
Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia, renunció a la Procuración de la Ciudad en medio de su postulación a la justicia federal.
Juan Bautista Mahiques presentó su renuncia a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de avanzar en su postulación a la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Comodoro Py, un cargo estratégico por el que tramitan causas de corrupción.
La dimisión busca despejar posibles cuestionamientos éticos o legales, ya que el funcionario se encontraba de licencia desde marzo para desempeñarse como ministro de Justicia. En paralelo, Mahiques también se inscribió en otro concurso para cubrir fiscalías de primera instancia, ampliando sus opciones dentro del Ministerio Público.
El movimiento cuenta con el respaldo de un sector clave del Gobierno nacional, encabezado por Karina Milei, que impulsa su proyección dentro del esquema judicial. La jugada se inscribe en una estrategia más amplia de posicionamiento en cargos sensibles del fuero federal.
En simultáneo, el oficialismo envió al Senado nuevos pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. Algunas de las postulaciones generaron cuestionamientos por presuntos vínculos con la agrupación “Justicia Legítima”, una acusación que fue rechazada por el entorno de los candidatos.