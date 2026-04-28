28 de abril de 2026
NUEVO ESQUEMA
ARBA se ajusta: elimina una bonificación clave y habilita un cobro adicional
La Agencia de Recaudación bonaerense derogó un adicional histórico para responsables de centros locales y reordenó el esquema salarial. Para evitar un impacto negativo en los haberes, la resolución aclara que no habrá recortes salariales
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) avanzó en una modificación de su esquema salarial interno al derogar un componente clave de la estructura retributiva vigente desde 2017 para los responsables de Centros de Servicio Local.
La medida, firmada por el director ejecutivo Cristian Girard, elimina el artículo 3° de la Resolución Normativa N° 19/2017, que establecía una bonificación especial asociada a esa función, equivalente a la diferencia salarial con la categoría 18 del Agrupamiento Técnico.
Según se detalla en la resolución, esta bonificación tenía carácter compensatorio por tareas, pero no implicaba la asignación de un cargo formal ni modificaba la situación de revista de los agentes, lo que generaba distorsiones en el esquema remunerativo.
El principal objetivo del cambio es destrabar el acceso a la Bonificación por Título Universitario de Grado (BTU), creada en 2025, cuyo cobro quedaba impedido para parte del personal debido a la superposición con el adicional ahora eliminado.
Con la derogación, el organismo busca ordenar el sistema salarial y garantizar que los agentes puedan percibir el plus por formación académica sin perder ingresos en el proceso.
Para evitar un impacto negativo en los haberes, la resolución aclara que no habrá recortes salariales: la compensación será absorbida mediante una readecuación del denominado “Adicional ARBA”, otro componente vigente dentro del organismo.
Este adicional, creado en 2008, continuará siendo el instrumento para reconocer las responsabilidades de los jefes de centros locales, con ajustes en sus porcentajes según categoría y funciones.
Además, se garantiza la continuidad de las designaciones actuales: los responsables de Centros de Servicio Local mantendrán sus funciones sin alteraciones, más allá de los cambios en la liquidación de sus ingresos.
La norma tendrá efectos retroactivos al 1° de mayo de 2025, en línea con la entrada en vigencia de la BTU, y se inscribe en un proceso más amplio de revisión del esquema de bonificaciones dentro del organismo recaudador bonaerense.