Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de abril de 2026 NUEVO ESQUEMA

ARBA se ajusta: elimina una bonificación clave y habilita un cobro adicional

La Agencia de Recaudación bonaerense derogó un adicional histórico para responsables de centros locales y reordenó el esquema salarial. Para evitar un impacto negativo en los haberes, la resolución aclara que no habrá recortes salariales

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