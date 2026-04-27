Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de abril de 2026 BAJO LA LUPA

Escándalo en SAE: suspenden a proveedor por presuntas irregularidades en alimentos

La Provincia dispuso la suspensión preventiva de PRESTOSERVICE S.R.L. tras detectar inconsistencias en la entrega de alimentos en escuelas del interior. Investigan posible documentación adulterada y una diferencia millonaria en remitos y facturación del programa SAE.

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