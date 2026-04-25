25 de abril de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Neme aseguró que no privatizará el predio de la Saladita y apuntó contra “las mafias”
El intendente interino confirmó que el espacio de la ex feria de la Bristol seguirá siendo público y ratificó la decisión del gobierno local de avanzar judicialmente contra las organizaciones que operaban en el lugar.
En medio de las repercusiones por el desmantelamiento de la feria conocida como “La Saladita” en Playa Bristol, el gobierno local buscó definir su destino a través de una publicación en redes sociales. No habrá privatización del predio. La aclaración, sin embargo, llegó envuelta en un discurso cada vez más confrontativo, con eje en la existencia de supuestas “mafias” detrás del funcionamiento del espacio.
Desde el entorno del intendente interino, Agustín Neme, el oficialismo intenta, por un lado, despejar cualquier sospecha de negocios privados sobre un sector estratégico de la costa, por otro, legitimar el operativo que terminó con la eliminación total de los puestos.
La intervención, impulsada en el marco de una causa judicial, fue presentada como un avance contra estructuras ilegales. Pero puertas afuera, el conflicto expuso una tensión más profunda, el choque entre la necesidad de ordenar el espacio público y el impacto social sobre decenas de familias que dependían de la actividad para subsistir.
En ese terreno, el relato oficial se endurece. La apelación a “mafias” funciona como justificación política de una decisión de alto costo social, mientras evita entrar en zonas más incómodas, como la falta de alternativas para los trabajadores desplazados o el destino concreto que tendrá el predio en el corto plazo.
Por ahora, la única certeza que ofrece el Ejecutivo es que no habrá privatización. El resto sigue siendo una incógnita en una de las postales más sensibles de la ciudad.