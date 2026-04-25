Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de abril de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Neme aseguró que no privatizará el predio de la Saladita y apuntó contra “las mafias”

El intendente interino confirmó que el espacio de la ex feria de la Bristol seguirá siendo público y ratificó la decisión del gobierno local de avanzar judicialmente contra las organizaciones que operaban en el lugar.

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