Libertarios se muestran hoy en el interior en pleno tironeo: formación política y un nuevo programa político

EMERGENCIA ALIMENTARIA

Intendentes salen a la calle y tensan con Nación: nueva marcha a Capital Humano Tras una cumbre del PJ bonaerense, intendentes y funcionarios provinciales convocan a una movilización frente a Capital Humano para exigir fondos adeudados al Servicio Alimentario Escolar. Denuncian desfinanciamiento nacional y advierten sobre el impacto social en la provincia.