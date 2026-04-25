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25 de abril de 2026
ENCUENTRO EN MARCHA

Libertarios se muestran hoy en el interior en pleno tironeo: formación política y un nuevo programa político

En medio de tensiones internas, La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires realiza hoy su encuentro clave en Suipacha, con el objetivo de afinar la presentación del programa 2026 de formación política y educativa con dirigentes de los 135 distritos.

Libertarios se muestran hoy en el interior en pleno tironeo: formación política y un nuevo programa político
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La jornada de este sábado 25 de abril incluye una instancia de capacitación que funciona como lanzamiento formal del ciclo anual de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), uno de los dispositivos centrales del armado libertario bonaerense.

La apertura estará encabezada por el presidente partidario en la Provincia, Sebastián Pareja, junto a la diputada nacional Miriam Niveyro y el senador provincial Luciano Olivera, quienes conducen la estructura organizativa del espacio.
 
Como se preveía, las miradas están puestas en las presencias y ausencias en el cónclave, en un contexto atravesado por la interna entre el sector alineado con Karina Milei y Pareja, y Las Fuerzas del Cielo, vinculadas al asesor presidencial Santiago Caputo.

Pese a la confrontación, que escaló tras denuncias cruzadas por la difusión de datos personales en redes sociales, en el oficialismo libertario predomina la expectativa de una tregua táctica que permita mostrar una foto de unidad durante la jornada.

En ese marco, desde Casa Rosada no descartan la participación de Diego Santilli, quien ha mantenido un perfil bajo en medio de la disputa, mientras se especula con una asistencia acotada del sector más confrontativo del espacio.

Según trascendió, la eventual presencia de Caputo no implicaría una reconciliación plena con su armado digital, sino más bien una señal de distensión promovida por el karinismo para descomprimir la interna. “No van a estar quienes fogonearon el conflicto”, deslizaron fuentes partidarias.

En paralelo, se confirmó la ausencia de Cristian Ritondo, en momentos en que el PRO bonaerense atraviesa su propio reordenamiento bajo la influencia de Mauricio Macri. Mientras tanto, la interna también impacta en la Legislatura provincial, donde se prepara el recambio de Agustín Romo por Juanes Osaba al frente del bloque de Diputados bonaerenses.

La jornada incluirá capacitaciones en estrategia política, comunicación y organización territorial, además de la presentación de equipos técnicos y programas de formación municipal. Desde la organización destacan que el objetivo es consolidar cuadros con capacidad de gestión y fortalecer la construcción territorial del espacio.

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