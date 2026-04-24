24 de abril de 2026
EN LA PLATA
El PJ de Kicillof resolvió marchar contra Milei y federalizar el partido en los 135 distritos
Tras el encuentro del Consejo del PJ, el gobernador dio detalles sobre las primeras acciones que hará el partido en esta nueva etapa. También lanzaron un comunicado sobre lo charlado en la reunión
Luego de más de dos horas de reunión, finalizó el encuentro del Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, el primero desde que Axel Kicillof es presidente. Hubo muchas referencias hacia engrosar el padrón de afiliados y hubo apoyos al reclamo del Gobernador con respecto a los fondos que adeuda el gobierno nacional.
El presidente del PJ Bonaerense habló luego del encuentro y sostuvo que fue muy importante “porque nos faltaba no solo tener nuestra primera reunión de consejos, sino también nombrar algunas de las autoridades, lo que serían los secretarios y demás. Es muy importante hacerlo acá en La Plata, esta va a ser la sede del Partido Peronista de la Provincia de Buenos Aires. Mucho tiempo estuvo en Matheu, estamos mudando el partido provincial también acá, por la generosidad del presidente del partido, del partido de acá de La Plata, que es Julio (Alak), que ha hecho un trabajo espectacular para ponerlo en valor, para poner nuestra sede en valor. Va a ser un partido de puertas abiertas, eso lo digo porque literalmente va a estar la posibilidad de participar las autoridades acá en el partido, los afiliados, obviamente público en general, y también las autoridades de partidos en los 135 distritos”.
Acto seguido, Kicillof expresó: “Se resolvieron dos cosas muy importantes que empiezan hoy, que tienen que ver con una campaña de afiliación. Va a ser muy amplia, que de hecho desarrolló el secretario general, desarrollaron y ya está funcionando una aplicación que permite no solo acceder a material del partido, a información, a calendario, a agenda, sino que también permite hacer una pre-afiliación, porque todavía por la normativa nacional hay que hacer algún trámite más, pero si alguien quiere participar, ser afiliado al partido peronista de la provincia, puede hacerlo a través de una aplicación y después de seguir las instrucciones”.
Otro de los ítems importantes del encuentro será el lanzamiento del curso de formación política, que estará dictado por el intendente de La Plata y secretario de Formación Política del PJ Bonaerense, Julio Alak. Allí Kicillof sentenció: “Se inicia de manera presencial en algunos puntos que vamos a ir determinando, pero también es por streaming, no sé si se puede acceder de manera remota y digital. Y por último hubo un informe de sección por sección y luego votamos un comunicado que contempla diferentes emociones”.
Luego se refirió a la situación económica y social en cada una de las secciones electorales: “Cada uno de los responsables que se designaron habló precisamente de lo que pasaba en términos económicos, pero también sociales, alimentarios, laborales. La crisis es general, es universal”.
“Como presidente del partido que ya le he instruido a diferentes consejeros, pero también secretarios, a recorrer y cada vez que vayamos, vemos quien es funcionario, quien está recorriendo la provincia por un motivo o por otro, que una de las paradas obligadas sea en la sede municipal del partido, y entonces en ese sentido me parece que vamos a tratar de incluir cada vez más el partido dentro de las actividades políticas y de gobierno también”, añadió el mandatario bonaerense.
Sobre las rispideces dentro del partido, Kicillof expresó que “creo que hemos demostrado madurez, creo que hemos demostrado responsabilidad. Es muy importante, tuvimos lista de unidad a nivel provincial, pero tuvimos internas en 16 distritos, se llevaron adelante de forma totalmente pacífica, dieron como resultado autoridades, que hoy están a cargo de los partidos en cada uno de los municipios. Y la verdad que lo que hicimos hoy es ponernos de acuerdo en puntos comunes, porque creo que eso es fundamental”.
“No hay sector, por más que uno quiera encontrar permanentemente divisiones y por más que haya discusiones, no hay sector que no crea que es fundamental poner de pie, poner a funcionar el Partido Justicialista Provincial. Lo que yo vi hoy es un espíritu de cooperación, un espíritu para contribuir, acompañar una declaración conjunta de todos los sectores, pero sobre todo, actividades para empezar a funcionar, para que el partido empiece a funcionar y en eso estamos de acuerdo todos los sectores”.
También se refirió a la reforma electoral que quiere impulsar el gobierno nacional: “Sabemos que está la ley presentada a nivel nacional y estamos observando un poco ese proceso, pero no, yo creo que lo que sí quedó muy bien claro es que el peronismo de la Provincia de Buenos Aires es un factor central de la oposición hoy a nivel nacional, protagónico totalmente el papel que desempeñamos y luego en lo que va a ser el proceso electoral y después lo que se planteó acá lo voy a decir, todos están buscando que el próximo gobierno pertenezca, forme parte o que el peronismo forme parte de ese gobierno, así que bueno, es una vocación que tiene históricamente el peronismo, ganar el país, no hay ninguna duda”.
También reconoció que se planteó la situación judicial de Cristina Kirchner: “Es una injusta condena, va a figurar que también de otros compañeros como De Vido, pero particularmente la de Cristina”.
Acto seguido habló Julio Alak sobre las capacitaciones partidarias: “La capacitación es considerada que es clave, por eso el 14 de mayo a las 16 va a lanzar a Axel los cursos de formación política que van a tener 4 módulos, el mundo, en qué anda el mundo, que cambia permanentemente, en qué anda Latinoamérica, en qué anda Argentina y en qué anda el movimiento nacional y popular, creo que va a ser muy importante”.
El comunicado del PJ Bonaerense luego de la reunión
Desde el Consejo del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires alzamos nuestra voz en defensa de los bonaerenses que hoy sufren el desprecio y la insensibilidad de un Gobierno Nacional decidido a romper los lazos de solidaridad que unen a nuestra comunidad. El actual modelo de Milei no es más que un plan de asfixia que atenta contra la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la Nación, pilares innegociables de nuestra doctrina.
Por ello, desde el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires respaldamos firmemente el reclamo legítimo de nuestro Gobierno Provincial ante un Gobierno Nacional que ha decidido, por decreto y con crueldad, darle la espalda al 38% de los argentinos y argentinas.
No estamos ante una simple discusión de números o planillas técnicas. Estamos ante una decisión política de un gobierno nacional que, de manera deliberada busca ahogar al principal motor productivo del país, abandonando a los y las bonaerenses.
Ajustan a nuestros abuelos y a los más necesitados, reteniendo fondos que deben destinarse a la seguridad social. También atacan la educación de nuestros hijos, al eliminar el FONID, porque para ellos el conocimiento no es un derecho, sino un gasto. Desprecian la salud y la vida, cortando la entrega de medicamentos esenciales del Plan Remediar, dejando a los más humildes a merced del desamparo. Y castigan al trabajador, quitando los subsidios al transporte y frenando la obra pública, con la retención indebida de recursos provenientes del impuesto sobre los combustibles, que genera empleo y dignidad en cada rincón de nuestro territorio.
Asimismo, es una injusticia atroz que nuestra Provincia, que aporta el 40% de los recursos nacionales, reciba apenas poco menos del 7% de lo recaudado en el primer trimestre de este año. Este desfinanciamiento inédito se conjuga con indicadores sociales alarmantes: familias que ya no llegan a fin de mes, salarios que se pulverizan y una demanda alimentaria desesperada que el Gobierno Nacional se niega a asistir recortando el financiamiento al Sistema Alimentario Escolar y los Comedores Comunitarios.
Este proceso se da en un marco de persecución política para intentar disciplinar a las mayorías populares y anular a su dirigencia. El peronismo bonaerense repudia la condena y proscripción de la presidenta del Partido Justicialista en el orden nacional, Cristina Fernández de Kirchner, y exige su liberación. Así como también reiteramos el pedido humanitario por la situación del compañero Julio De Vido.
Frente al egoísmo del mercado y la crueldad del ajuste, el peronismo bonaerense reafirma su compromiso con la construcción de una alternativa para un futuro mejor, con protección de la industria nacional y fortalecimiento del trabajo. Por estos motivos, convocamos al peronismo bonaerense a sumarnos a la marcha del 30 de abril a la Plaza de Mayo en la antesala del Día del Trabajador.
Con la fe intacta en el destino de nuestra Patria, convocamos a todos los sectores a defender a nuestro país frente aquellos que quieren rematarlo. Militaremos de corazón para cumplir con el sueño de Perón de una Argentina justa, libre y soberana.
CONSEJO DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES