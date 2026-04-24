Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de abril de 2026 EN LA PLATA

El PJ de Kicillof resolvió marchar contra Milei y federalizar el partido en los 135 distritos

Tras el encuentro del Consejo del PJ, el gobernador dio detalles sobre las primeras acciones que hará el partido en esta nueva etapa. También lanzaron un comunicado sobre lo charlado en la reunión

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