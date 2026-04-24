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24 de abril de 2026
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El BAPRO les baja las tasas a las pymes para incentivar la producción

La entidad financiera bonaerense redujo los intereses de sus líneas para inversión y capital de trabajo. Busca que invertir y producir cueste menos.

El BAPRO les baja las tasas a las pymes para incentivar la producción
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El Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) bajó las tasas de interés de sus líneas de crédito orientadas a las pequeñas y medianas empresas (pymes), en busca de disminuir el costo de invertir.

La reducción afecta a las líneas RePyme, que incluyen financiamiento para capital de trabajo, inversión y descuento de cheques.

La tasa de la línea Reactivación Pyme para la compra de capital de trabajo pasó de una tasa nominal anual vencida (TNAV) del 40% a una del 38%.

Por otra parte, en la línea de descuentos de cheques, el interés pasó del 36% al 34% de TNAV para los cheques físicos, y del 36% al 29% TNAV para los cheques electrónicos.

En tanto, en la línea Capital de Trabajo BIP, se aplica la misma reducción que para Reactivación Pyme, pero además se agrega una modalidad nueva, a tasa variable, con un plazo de 24 meses.
 

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