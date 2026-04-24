Volver | La Tecla Nacionales 24 de abril de 2026 NO HAY DELITO

La Justicia archivó la causa contra Adorni por el viaje de su esposa en el avión presidencial

El juez Rafecas se apoyo en un dictamen de la fiscalía donde sostenían que no hubo delito en los viajes realizados por el Jefe de Gabinete.

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