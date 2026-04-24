24 de abril de 2026
NO HAY DELITO
La Justicia archivó la causa contra Adorni por el viaje de su esposa en el avión presidencial
El juez Rafecas se apoyo en un dictamen de la fiscalía donde sostenían que no hubo delito en los viajes realizados por el Jefe de Gabinete.
El juez federal Daniel Rafecas resolvió archivar la causa judicial que investigaba al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta malversación de fondos públicos vinculada al traslado de su esposa a Estados Unidos en un vuelo oficial. La decisión judicial se apoyó en el dictamen de la fiscalía, que concluyó que no existió delito ni uso indebido de recursos estatales.
El expediente se había abierto a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien cuestionó el viaje de Bettina Angeletti —pareja del funcionario— a Nueva York junto a la comitiva oficial que participó del evento internacional “Argentina Week”. Según el planteo inicial, su presencia no respondía a funciones institucionales y podría constituir un aprovechamiento irregular del avión presidencial.
Sin embargo, tras varias medidas de prueba, la fiscal María Alejandra Mángano sostuvo que el traslado se dio dentro de una misión oficial ya autorizada y que no implicó desvío alguno de fondos públicos. En ese marco, recomendó el archivo del expediente por inexistencia de delito, criterio que finalmente adoptó Rafecas.
Durante la investigación se solicitaron informes a la Secretaría General de la Presidencia y a la Jefatura de Gabinete, además del análisis de manifiestos de pasajeros y registros de gastos oficiales.
De acuerdo con la documentación reunida, Angeletti no integró formalmente la comitiva presidencial establecida por la Resolución 104/26, pero viajó como invitada del Poder Ejecutivo. El magistrado entendió que ese tipo de invitaciones no requiere un acto administrativo específico para autorizar el traslado en la aeronave oficial.
Un informe técnico sobre el Boeing 757-200 ARG01 —el avión presidencial— indicó que la aeronave cuenta con capacidad para 39 pasajeros y que en el tramo Buenos Aires–Miami viajaron apenas 12 personas, mientras que en el trayecto posterior hacia Nueva York lo hicieron 14. Para la Justicia, esa disponibilidad de plazas demuestra que el traslado no generó costos extra para el Estado.
La fiscalía también revisó viáticos, gastos de alojamiento y consumos con tarjetas oficiales. Según los registros de la Jefatura de Gabinete, no se abonaron viáticos a nombre de Angeletti ni se detectaron erogaciones adicionales vinculadas a su presencia. Las facturas hoteleras fueron emitidas a nombre del funcionario en habitaciones dobles sin cargos diferenciados.
Asimismo, se verificó que el regreso de Adorni al país se realizó en un vuelo comercial financiado por el Estado en su carácter de funcionario, mientras que no existió pasaje alguno adquirido con fondos públicos para su esposa.
Fuentes judiciales señalaron que, ante la falta de impulso fiscal y sin elementos que acreditaran irregularidades, el archivo del expediente resultaba la única salida procesal posible.
Tras conocerse la resolución, Adorni difundió en redes sociales una captura del fallo y celebró el cierre de la causa con un mensaje de tono político: sostuvo que “el tiempo termina dando la razón a quien la tiene” y dio por concluida la polémica.
Minutos después, el presidente Javier Milei replicó la publicación y celebró el desenlace judicial. En la Casa Rosada destacaron que se trata del primer fallo favorable para un funcionario nacional desde la reconfiguración del Ministerio de Justicia bajo la conducción de Juan Bautista Mahiques.
La causa, que durante semanas alimentó el debate político y mediático sobre el uso de recursos oficiales, quedó así cerrada sin imputaciones ni nuevas medidas judiciales. Para el oficialismo, el archivo representa un respaldo institucional; para la oposición, el episodio deja abierto el debate sobre los criterios de utilización del avión presidencial.