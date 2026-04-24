Gebel y Nardini, un encuentro para “unir” y “avanzar con responsabilidad”

A LA BAJA

Se desploma la imagen de Javier Milei y la oposición toma ventaja en la carrera Un informe de CEOP Latam revela el derrumbe en la imagen de Javier Milei y un giro en el clima social. Mientras crece la oposición con Axel Kicillof a la cabeza, se debilita el voto libertario y se instala un escenario electoral cada vez más polarizado.