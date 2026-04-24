24 de abril de 2026
SORPRESIVO
Gebel y Nardini, un encuentro para “unir” y “avanzar con responsabilidad”
El intendente de Malvinas Argentinas se reunió con el dirigente que aspira a tener un lugar como candidato a presidente en 2027.
Luego de su raid mediático durante los últimos días, Dante Gebel, predicador que tomó fuerza como el outsider que puede llegar a ser presidente, mantuvo un encuentro llamativo con un intendente bonaerense de peso en el peronismo.
Se trata del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, quien mantuvo una reunión con Gebel donde destacaron algunos hitos en la gestión del distrito. Por su parte, en los últimos días también se mostró con Miguel Ángel Pichetto y Marcelo Daletto, en otra foto de alto impacto.
A través de su cuenta de X, el jefe comunal malvinense sentenció: “Me reuní con @DanteGebelOk para intercambiar miradas sobre el presente y el futuro de nuestro país. Una charla desde lo humano, sobre la importancia del respeto, el diálogo y la convivencia, en tiempos donde muchas veces parece que es más fácil marcar diferencias que construir en común”.
En esa línea, destacó el trabajo en la gestión local donde le comentó “cómo la inversión en espacio público, el impulso al deporte y el desarrollo de actividades culturales generan comunidad y oportunidades”.
“Y cómo ese modelo, con cercanía y gestión, puede proyectarse a una escala mayor, tanto a la provincia de Buenos Aires como a todo el país”, añadió el intendente de Malvinas.
Durante los últimos días, el divulgador religioso mantuvo una serie de entrevistas con el fin de comenzar a posicionarse en la agenda pública y ser una alternativa presidencial para el 2027. Brindó notas con medios masivos distanciándose de la grieta entre libertarios y peronistas y destacó su ayuda comunitaria en el último tiempo.
“Estoy convencido de que necesitamos una Argentina donde podamos escucharnos, construir acuerdos y avanzar con responsabilidad. De eso se trata: de unir, de construir y de seguir creciendo juntos con respeto y en paz”, cerró Nardini.