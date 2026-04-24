Millonaria licitación para los servicios de limpieza en la Terminal y el Cementerio
Se conocieron los montos previstos para las licitaciones públicas convocadas por el Municipio para la contratación de servicios de limpieza y mantenimiento en la Terminal y el Cementerio Municipal. Los procesos tienen un plazo de diez meses y un presupuesto conjunto estimado en más de $470 millones.
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La Municipalidad de La Plata convocó a dos licitaciones públicas para la contratación de servicios de limpieza y mantenimiento en la Terminal de Ómnibus y el Cementerio Municipal. Ambos contratos tendrán una duración de diez meses.
La Licitación Pública N° 10/2026 corresponde a la Terminal de La Plata, ubicada en calle 4 entre 41 y 42, y cuenta con un presupuesto oficial estimado en $221.233.248,60. El servicio deberá prestarse de lunes a sábado de 8 a 18 horas, con posibilidad de requerimientos adicionales en domingos, feriados o situaciones de emergencia a solicitud de la Dirección de la Terminal.
Las tareas previstas para la Terminal incluyen baldeo y trapeo diario de pisos en áreas públicas, oficinas y escaleras; limpieza de mobiliario, vidrios y superficies de contacto; limpieza profunda de sanitarios; barrido y recolección de residuos; mantenimiento y vaciado de cestos de basura; limpieza en altura y de columnas; y limpieza del perímetro. También se contemplan tareas de mantenimiento que incluyen pintura y demarcación de espacios públicos y dársenas, mantenimiento de mobiliario urbano y reparaciones básicas de albañilería, plomería, electricidad y luminarias.
El equipo de trabajo deberá estar conformado por un mínimo de 21 personas, distribuidas en un coordinador general, cuatro supervisores y personal operativo, con provisión de herramientas, maquinaria y elementos de seguridad a cargo del adjudicatario.
Por su parte, la Licitación Pública N° 9/2026 contempla el servicio de limpieza y mantenimiento del Cementerio Municipal, delimitado por las avenidas 31 a 137 y las calles 72 a 76, con un presupuesto estimado en $250.607.191,80.
En este caso, el servicio comprende tareas de limpieza general del predio, mantenimiento de sectores comunes y espacios de circulación, y trabajos de conservación básica del entorno, conforme a las especificaciones del pliego técnico. El régimen horario y operativo se ajustará a lo establecido en el anexo correspondiente del proceso licitatorio.
Los pliegos con fecha de apertura de sobres estaban previstos para el pasado 9 de abril, y establecen un valor de $2.000.000 para su adquisición, requisito obligatorio para que las ofertas sean consideradas.
Las propuestas debían presentarse en sobre cerrado en la sede de Compras, ubicada en el Palacio Municipal de calle 12 entre 51 y 53, hasta treinta minutos antes del horario fijado para la apertura. La adjudicación se realizará a la propuesta que resulte más conveniente para la administración municipal.
En ambos casos, los servicios incluyen tareas de limpieza integral de espacios públicos, sanitarios y áreas comunes, junto con trabajos de mantenimiento general que abarcan intervenciones básicas en infraestructura.