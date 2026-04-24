Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de abril de 2026 LA PLATA

Millonaria licitación para los servicios de limpieza en la Terminal y el Cementerio

Se conocieron los montos previstos para las licitaciones públicas convocadas por el Municipio para la contratación de servicios de limpieza y mantenimiento en la Terminal y el Cementerio Municipal. Los procesos tienen un plazo de diez meses y un presupuesto conjunto estimado en más de $470 millones.

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