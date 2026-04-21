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21 de abril de 2026
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Las escuelas prohíben las mochilas ante las amenazas de tiroteos

Ante la creciente preocupación por mensajes intimidatorios, las instituciones educativas implementaron medidas de seguridad que incluyen la prohibición de ingresar con mochilas. Los alumnos deben asistir solo con carpetas, cartucheras y elementos indispensables

Las escuelas prohíben las mochilas ante las amenazas de tiroteos
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 Una serie de amenazas de tiroteos y pintadas intimidatorias en baños y espacios comunes de escuelas generó alarma en la comunidad educativa nacional. Como respuesta preventiva, los directivos de distintos establecimientos activaron protocolos que incluyen la prohibición temporal de llevar mochilas a clases.
 

De esta manera, los estudiantes concurren únicamente con los útiles esenciales en la mano o dentro de bolsas plásticas transparentes. Las mochilas quedan fuera o son dejadas bajo resguardo, en algunos casos a cargo de los padres.
 

La medida busca facilitar los controles de seguridad y reducir posibles riesgos en un contexto donde circulan mensajes amenazantes en redes sociales, pintadas con frases como “Mañana tiroteo, no vengan” y posteos que generan temor. En varios casos, las autoridades judiciales intervinieron con allanamientos y detenciones de menores, aunque muchos justifican las acciones como “bromas” o desafíos virales.
 

También se activaron protocolos que contemplan mayor presencia policial en las inmediaciones de las escuelas, inspecciones en baños y espacios comunes, y charlas con alumnos sobre el uso responsable de las redes sociales y las graves consecuencias de este tipo de intimidaciones.
 

La prohibición no es una disposición general ni obligatoria para todas las escuelas de la provincia. Depende de la decisión de cada equipo directivo según la percepción de riesgo en su establecimiento. En algunos colegios rige solo por esta semana, mientras que en otros se mantiene mientras persista la alerta.
 

La iniciativa generó opiniones divididas entre las familias. Algunos padres la consideran exagerada y complicada para la rutina diaria, mientras otros la apoyan como una acción necesaria para priorizar la seguridad. 
 

Al mismo tiempo, insisten en el llamado a la responsabilidad de las familias para controlar el uso de celulares y redes, y evitar la viralización de mensajes que generan pánico innecesario.


 

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