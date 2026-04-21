21 de abril de 2026
POLEMICA
El exmarido de Píparo no fue declarado inocente, sino absuelto por prescripción
El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de La Plata deja un sabor amargo en las familias de las víctimas y la comunidad en general. La sentencia no declaró inocente a Juan Ignacio Buzali y contrasta fuertemente con otros casos como el de "La Toretto". La querella apelará ante la Cámara de Casación Penal
En un fallo controversial, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata dictó el sobreseimiento de Juan Ignacio Buzali, exmarido de la actual directora del Banco Nación, Carolina Píparo, en la causa por el atropello a dos motociclistas ocurrido la madrugada del 1° de enero de 2021.
Sin embargo, la sentencia no declaró inocente a Buzali. Los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Silvia Hoerr y Cecilia Sanucci recalificaron el hecho: de la grave imputación de doble tentativa de homicidio pasaron a considerar que se trató de lesiones leves imprudentes.
Y como ese delito ya había prescrito por el paso del tiempo (la acción penal se extinguió el 4 de abril de 2025), el tribunal no tuvo más remedio que absolverlo.
El episodio ocurrió tras un robo que sufrió la pareja en La Plata. Buzali, al volante de un Fiat 500L, confundió a los motociclistas Luis Lavalle e Iván Coronel con los “motochorros” que acababan de asaltarlos.
Los persiguió durante varias cuadras y los embistió por detrás en la intersección de 21 y 40. Los jóvenes cayeron al asfalto, resultaron heridos y la moto quedó enganchada bajo el auto, que fue arrastrada varios metros.Buzali no se detuvo y solo frenó cuando la policía lo interceptó en Plaza Moreno.
Durante más de cinco años las víctimas y sus familias esperaron una respuesta de la Justicia. La Fiscalía había pedido seis años de prisión y la querella, ocho. Ahora, el veredicto les deja un sabor amargo: no hubo condena porque el sistema tardó demasiado.
“Si cometí un error fue sin intención”, dijo Buzali en el juicio. Pero para las víctimas, ese “error” tuvo consecuencias concretas y la Justicia, una vez más, llegó tarde.
Fuentes cercanas a la querella adelantaron que apelarán el fallo ante la Cámara de Casación Penal.
Este sobreseimiento vuelve a poner en evidencia la desprotección que sienten las familias de víctimas de delitos de tránsito en la Argentina. Cuando el tiempo pasa y la causa se diluye, los damnificados quedan sin reparación penal ni moral. “Cinco años esperando Justicia y al final nos dicen que ya no se puede hacer nada”, resumieron allegados a las víctimas.
El fallo contrasta fuertemente con otros procesos recientes de seguridad vial que sí avanzan pese a tratarse también de imprudencia al volante. El caso más emblemático es el de Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto de La Plata”, quien en abril de 2024 atropelló y mató al motociclista Walter Armand mientras circulaba a alta velocidad y cruzaba semáforos en rojo.
Alvite enfrenta juicio oral por homicidio simple con dolo eventual, fijado para noviembre de 2026, y pasó por prisión preventiva. Dos realidades que generan la misma pregunta en las familias de víctimas: ¿por qué algunos casos se estiran hasta prescribir y otros no?
La absolución de Buzali abre, una vez más, el debate sobre la lentitud del sistema penal argentino y la sensación de desamparo que viven las familias que, como Lavalle y Coronel, terminan pagando con años de espera la demora de la Justicia.