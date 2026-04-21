Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de abril de 2026 POLEMICA

El exmarido de Píparo no fue declarado inocente, sino absuelto por prescripción

El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de La Plata deja un sabor amargo en las familias de las víctimas y la comunidad en general. La sentencia no declaró inocente a Juan Ignacio Buzali y contrasta fuertemente con otros casos como el de "La Toretto". La querella apelará ante la Cámara de Casación Penal

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