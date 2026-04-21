Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de abril de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

El desbalance de las obras marplatenses

Mientras la obra pública nacional languidece por las políticas de Milei, la provincia es un contrapeso. La inversión privada sostiene la construcción en “La Feliz”, pero con riesgos en el horizonte.

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